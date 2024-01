Stranac zaustavio taksi po sletanju u Srbiju, kada mu je rečeno koliko je dužan za vožnju UMALO NIJE PAO U NESVEST OD ŠOKA

Divlji taksista i lažni taksimetar još jednom su na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu dočekali stranog državljanina koji je, ako je verovati njegovoj objavi na internetu, ostao bez više od 13.000 dinara nakon kratke vožnje.

Neimenovani stranac požalio se na Reditu da je navodno prevaren od lažnog taksiste. Naime, uprkos upućivanju na "taksi vaučer" za čijim pultom nije bilo nikoga, smatrao je da će do željene lokacije stići brže ako ode i sam potraži taksi, što je i uradio. Međutim, nakon nekoliko minuta vožnje, gorko je zažalio.

"Umoran od ovoga što se dešava... Nisam imao internet a i srpski mi nije sjajan pa sam mislio da ću možda platiti malo više ali da ću brže stići ako uzmem prvi taksi koji naleti.

U svakom slučaju otišao sam do pulta, ali tamo nije bilo nikoga. Motali su se samo taksisti, gde me je jedan i pitao da li želim vožnju. Pomislio sam 'zašto da ne'. Bio je super druželjubiv. Ali ulazim u taksi i vidim da cena vožnje izgleda prilično visoko, iako još uvek nisam toliko upoznat sa lokalnom valutom.

Dođemo tamo i piše 5.000 dinara. Imao sam 3.100, tako da sam bio OK s tim - u smislu dodaću nešto novca. Tada sam ipak izvadio 10.000 u gotovini a on je, verovatno videvši da imam para, sa pet rekao da vožnja košta 15.000 dinara. Ja kao 'šta, nemam toliko'. Međutim on mi je jednostavno uzeo svih 13.100 dinara", napisao je turista koji je dodao da je zbog cele situacije ljut i da mu putovanje svakako nije počelo onako kako je zamišljao.

"Jedno nikada nemoj da radiš"

Pošto utešnih reči za izgubljen novac nije bilo, Srbi su mu poručili da sledeći put ne prihvati vožnju od taksista koji njemu prvi priđu.

"Nikada ne ulazite u taksi koji vam prvi priđe na bilo kom aerodromu u bilo kojoj zemlji, jer ćete definitivno biti prevareni. To je prosto univerzalno pravilo", posavetovao ga je jedan reditor.

