'IZBEGAVAJTE PROVOCIRAJUĆE FAKTORE!' Dr Stojanović: Opstruktivan bolest pluća je treća po učestalosti u svetu (VIDEO)

U Srbiji oko 600 hiljada ljudi boluje od hronične opstruktivne bolesti pluća. Nju laici često mešaju sa astmom, a najvažnije kod ove bolesti je da pacijent vodi zdrav i uredan život i da se pridržava saveta lekara.

Velike razlike u temperaturi koja se smenjivala poslednjih dana od minusa do plus 18 stepeni, pa opet zahlađenje utiču na hronične bolesnike koji imaju opstruktivnu bolest pluća.

- Ova bolest je veoma značajan pulmološki problem. To je treća bolest po učestalosti u svetu, a to pokazuje koliki je to značaj. U Srbiji boluje oko 600 hiljada, a u svetu oko 50 miliona ljudi od ove bolesti. To najviše utiče na njihovu radnu sposobnost i njihovo zdravlje - rekla je za Pink dr Ana Stojanović, načelnica odeljenja pulmologije i alergologije KBC Bežanijska kosa.

- Mnoge stvari utiču na pogoršanje pa i vremenske prilike, a u čijim osnova je aerozagađenje koji je činilac koji provocira, a ne toliko razlika u temperaturi- dodala je ona.

Mi možemo uticati da opstruktivna bolest pluća ne bude tako česta, osnosno sam pojedinac.

- Pušenje je osnovni faktor rizika za nastanak ove bolesti, što je veoma često kod muškaraca razlog, a kod žena je to često zbog boravka u prostorijama gde se loži. To su razlozi za nastanak promena u disajnim putevima, takozvana inflamacija, upala disajnih puteva posledica je ovih štetnih faktora. Ta upala ima posledice u smislu promena u disajnim putevima, njihovih suženja, a to dovodi do teškog udaha, slabog dotoka kiseonika do pluća - rekla je dr Stojanović.

Tek nakon spiromnetrije, odnosno merenja kapaciteta pluća možemo da potvrdimo opstruktivnu bolest pluća.

Dr Stojanović je objasnila da ova bolest nema nikakve veze sa astmom kako se misli.

- Simptomi su slični, lečenje je slično za nekoga ko je laik. Za lekare patogenetski to su potpuno dve različite stvari - rekla je ona.

Kada je u pitanj lečenje, osim lekova, mi moramo sami da vodimo računa da se ne nalazimo u provocirajućim faktorima.

- Pacijent pored toga mora da se podvrgne fizikalnoj terapiji, zdravoj ishrani, prestanku pušenja, a što je najvažnije, pacijent mora da bude saradljiv i da uzima terapiju onako kako je prepisana - redkla je dr Stojanović.