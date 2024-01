TINITUS - Neprijatno zujanje u ušima i kako ga rešiti! Vladan Jovićević: Veliki broj ovakvih stanja prođe bez konkretne dijagnoze

Zujanje u ušima ili, medicinskim terminom – tinitus, predstavlja osećaj zvuka u uhu bez odgovarajućeg spoljašnjeg nadražaja. Tinitus je relativno uobičajeno zdravstveno stanje koje pogađa između 15 i 20 odsto stanovništva. Uglavnom se javlja kod ljudi starijih od 50 godina, mada i deca i adolescenti mogu iskusiti ovo stanje. Medicinska istraživanja pokazala su da od zujanja u ušima češće pate muškarci.

Ovaj simptom izražen je u trenutku tišine naročito noću. "To je jedan vrlo neprijatan zvuk. Češće u jednom uhu nego oba" rekao je u Vladan Jovićević, direktor Doma zdravlja "West Medic".

Prva stanica u ovakvim slučajevima je lekar ORL kako bi se utvrdilo da li postoji neko oštećenje uha, kaže Jovićević.

"Prvi korak u lečenju jeste svakako detaljan pregled, tokom kog lekar ustanovljava potencijalne anomalije u krvnim sudovima i uklanja nagomilani cerumen iz ušiju. Takođe, u slučaju da je neki lek uzrok tinitusa, moguća je i promena terapije" zaključuje Jovićević.

On dodaje da veliki broj ovakvih stanja prođe bez konkretne dijagnoze tj. ne može se utvrditi uzrok. U tom slučaju a nekada i pre ORL lekara treba potražiti pomoć fizijatra i ili kiropraktičara.

Kako je u Novom jutru Pink televizije rekao Tinitus mogu da izazovu i problemi sa višim partijama vratne kičme, od drugog do četvrtog vratnog pršljena, a mogu da budu iritirani i neki periferni nervi u zoni pomeranja diskusa.

Još jedna zona može praviti problem, a to je vilični zglob. Svako njegovo nagnječenje, pomeranje može isto provocirati posle neke intervencije kod stomatologa ili nekih udaraca i padova. I to se isto tako može rešavati kroz kiropraktiku gde se vilični zglob rastereti, pomeri dolazi do deskontaktne zone i stanje se smiruje.

On kaže, da se takva stanja mogu lako utvrditi i da se nakon dve, tri terapije može utvrditi da li postoji jasna promena tj. da li su simptomi prestali.

"Ako se sve to posmatra iz ugla fizikalne terapije i kiropraktike terapija podrazumeva korekciju položaja, skidanja kontakta sa tih grančica perifernih nerava koji se vraćaju iz zone ka uhu i sam osećaj napetosti i pištanja može da se izgubi", naglašava Jovićević.

Kako kaže u većini slučajeva problemi sa tinitusom se mogu rešiti samo posle par terapija, a ovakva stanja uglavnom podrazumevaju primenu kiropraktike, fizikalne terapije i lasera.

