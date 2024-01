OVA ODLUKA ĆE VAM ZNATNO SMANJITI RAČUN ZA STRUJU: EVO da li BOJLER da gasite tokom dana ili da ga neprestano držite uključenog

Mnoge u ovim hladnim zimskim danima mori večno pitanje, kad je potrošnja struje u domaćinstvima povećana: troši li električni bojler više ili manje kad je uključen stalno ili kad se povremeno uključuje i isključuje? Kako su na internetu mišljenja podeljena, prenosimo stav profesionalnog električara baziran na dugogodišnjem iskustvu.

Što se tiče očuvanja samog uređaja, za bojler je neuporedivo bolje da je stalno uključen na oko 60 stepeni. Naime, bojleru je da se zagreje potrebno sat do dva, a ako ga stalno uključujete i isključujete, on svakodnevno prolazi kroz promene temperature u rangu od 20 do 70 stepeni. To loše utiče na njega, jer se više hvata kamenac, troši grejač i širi metal.

Takođe, ako imate veliki protočni bojler koji se koristi i za potrebe kuhinje, bolje je da ga ređe isključujete. Isto važi i za velike porodice, gde nekom od ukućana često treba topla voda.

S druge strane, ako živite u malom domaćinstvu, kao samac ili par, a uz to još koristite bojler samo za tuširanje, pametno je razmisliti o opciji svakodnevnog isključivanja i uključivanja bojlera. To će vam ozbiljno smanjiti račun za struju, pogotovo ako ga palite za vreme jeftinije tarife.

