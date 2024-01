VLADIMIR LUČIĆ o kampanji protiv Telekoma: Napadaju nas najveći gubitaši!

Telekom Srbija ovih dana je ponovo na meti dvostrukog udara - najuspešniju srpsku kompaniju u Beogradu napadaju mediji u vlasništvu konkurentske Junajted Grupe, a u Prištini to radi vlada Aljbina Kurtija. Generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić i za jedne i za druge ima isti odgovor: možete da nas napadate koliko hoćete, pobedićemo vas!

JUNAJTED GRUPA HOĆE DA TELEKOMU SRBIJA DRŽI LEKCIJE O POSLOVANJU, A PRE PAR DANA SE DODATNO ZADUŽILA ZA 1,25 MILIJARDI EVRA * MEDIJI U VLASNIŠTVU UG U 2023. IMALI VIŠE OD 1.300 OBJAVA PROTIV TELEKOMA, NASTAVILI I OVE GODINE ** SITUACIJA SA MTS NA KOSOVU VELIKI ISPIT ZA MEĐUNARODNU ZAJEDNICU, DIPLOMATSKA OFANZIVA, TRAŽIMO PODRŠKU

Posle posete Vašingtonu u prvoj polovini januara, kada je između ostalog imao sastanke u Stejt departmentu, Lučić krajem ovog meseca, a onda i početkom februara, odlazi u Prištinu na razgovore sa predstavnicima međunarodne zajednice. Povod za ovu diplomatsku ofanzivu su pokušaji prištinskih vlasti da maksimalno otežaju rad Telekoma Srbija na Kosovu i Metohiji.

- Deluje mi da će međunarodna zajednica i ovog puta stati na našu stranu, kao što su uradili u avgustu 2023, kada je sprečen plan da naša ćerka-firma MTS bude zabranjena na Kosovu. Potpuno je jasno da je želja Kurtijeve administracije da mi na KiM ne postojimo, pa kada nisu uspeli da nas uguše, hoće da nam maksimalno otežaju rad i da nas zaustave. Imamo ozbiljne primedbe na prištinsku Komisiju za zaštitu konkurencije, koja se ponaša kao komisija za zabranu konkurencije, bavi se retroaktivnom primenom zakona i kršenjem osnovnih postulata vladavine prava i fer konkurencije. Takođe, tražimo da Priština prestane sa kontinuiranim pritiscima na naše radnike na KiM, koje ne prestaje da zastrašuje, poput upada policije sa dugim cevima u naš data centar u Zvečanu u decembru - izjavio je danas Vladimir Lučić za TV Happy.

Kako je istakao, međunarodna zajednica je u slučaju Telekoma na Kosovu na velikom ispitu.

- Mi smo na KiM definisani Briselskim sporazumom, koji Kurtijeva administracija neprestano krši, kao što krše čak i sopstvene zakone. Propise tumače na jedan način kada je u pitanju srpska kompanija, a na drugi kada se radi o svima ostalima. Takođe, hoće da dodatno otežaju život Srbima na KiM, kojima naš MTS omogućava normalan pristup medijima i telekomunikacije. Hoću da naglasim da Telekom posluje na svim tržištima na području bivše Jugoslavije bez ikakvih problema, najnormalnije radimo u Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, a u Severnoj Makedoniji čak smo dobili ekskluzivan ugovor da emitujemo najbolje albanske TV kanale. Probleme imamo samo na tržištu Kosova i Metohije. Međutim, Telekom Srbija je najveći operater na celom Zapadnom Balkanu i kad-tad bićemo lider i na Kosovu - poručio je Lučić.

Kompanija Telekom Srbija ovih dana je na udaru i u medijima čiji je vlasnik konkurentska Junajted Grupa. Televizije N1 i Nova S ponovo prozivaju Telekom zbog prodaje antenskih stubova, dakle zbog istog posla koji je njihov vlasnik obavio prošle godine.

Ponavlja se slučaj kao kada su prilikom usvajanja medijskih zakona iz Junajted Grupe, takođe preko N1 i Nove, napadali Telekom: ono što je pomenutoj grupaciji dozvoljeno Telekomu treba da bude zabranjeno, ono što je njima odličan posao kada je reč o Telekomu znači katastrofu.

Vladimir Lučić kaže da je navikao na napade iz Junajted Grupe, koji kontinuirano traju već šestu godinu, pre svega preko medija koje drže u vlasništvu, ali i preko raznih političkih i lobističkih struktura, kako u Srbiji tako i međunarodno.

- Zanimljivo je da Telekomu lekcije o poslovanju drži kompanija koja se pre par dana dodatno zadužila za 1,25 milijardu evra! Izdali su korporativne obveznice, pod izuzetno nepovoljnim uslovima, za koje su morali da dodatno založe svoje firme. Dakle, kompanija koja se u jednom danu zaduži za 1,25 milijardu evra u svojim medijima ne prestaje da pametuje o Telekomu - upozorio je Lučić.

Podsetimo, prema finansijskim izveštajima Junajted Grupe za 2022, koje su prošle godine objavili najugledniji mediji u Grčkoj, ova grupacija je već imala ukupne finansijske obaveze od 7,13 milijardi evra, od čega se 4,54 milijarde odnosi na zaduženost na ime obveznica! Uz to, ukupni poslovni gubici Junajted Grupe u 2023. dostigli su sumu od preko 400 miliona evra.

Kada na ove katastrofalne podatke dodamo brojne međunarodne afere pomenute grupacije u Grčkoj, Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj, Švajcarskoj, dakle praktično svuda gde posluju, jasno je da Junajted Grupa neslavno propada i da iz nemoći i očaja napada neuporedivo jači i uspešniji Telekom.

Vladimir Lučić je danas ukazao i na jedan specifičan ugao.

- Mediji iz sastava Junajted Grupe u Srbiji imali su prošle godine više od 1.300 negativnih objava o kompaniji Telekom Srbija, teško da je prošao jedan dan da se nisu bavili glavnim tržišnim konkurentom svojih vlasnika. Uz to, bilo bi elementarno, kada objavljuju nešto o Telekomu, da i Nova S i N1 jasno napišu u okviru priloga da su u vlasništvu konkurentske Junajted Grupe. Njihov posao je, nažalost, isključivo da zagovaraju biznis i političke interese svojih vlasnika. Junajted Grupa konstantno zloupotrebljava pojam slobode medija i na jedan drugi način: kada pogledate godinama unazad videćete da je njihova strategija da imaju svoje ekskluzivne kanale koje ne daju konkurenciji, a da se u isto vreme stalno žale zašto nema svuda njihovih kanala i da to predstavljaju kao gušenje slobode medija - objasnio je Vladimir Lučić i ukazao na to da se Junajted Grupa više bavi Telekomom nego unapređenjem svojih usluga i ponude.

Što se tiče prodaje antenskih stubova, prvi čovek srpskog Telekoma je ponovio činjenice da je reč o prodaji građevinskih objekata, statične infrastrukture, dok je sva oprema za telekomunikacije montirana na njima, kao što su bazne stanice, i dalje u vlasništvu Telekoma.

Svoje stubove prošle godine prodala je Junajted Grupa, a pre nje i najuspešniji evropski operateri kao Dojče Telekom i Vodafon.

- To je fenomenalan posao, pored toga što ćemo sredstva da iskoristimo za ubrzani razvoj Telekoma, dobili smo fantastične partnere u američko-britanskoj kompaniji Aktis, Svetskoj banci i EBRD-u. Pritom, SB i EBRD ne učestvuju u poslovima gde druga strana nije maksimalno transparentna, plus imaju važan princip saradnje sa kompanijama koje doprinose razvoju celog društva. Novi vlasnici imaju ugovornu obavezu da izgrade još 400 stubova, koje ćemo da iskoristimo za ruralna područja. Uz to, u Vašingtonu sam nedavno imao sastanak sa predstavnicima državne izvozne banke Eksim, ako se dogovorimo bili bismo drugi operater na svetu koji ima saradnju sa njima. A tu su i naši partneri iz ostalih najuglednijih finansijskih institucija kao što su Evropska investiciona banka i Bank of Amerika - naglasio je Lučić.

Što se tiče dobijene cene za antenske stubove, prvi čovek Telekoma je istakao da je “veća od one kojom se spekuliše u javnosti, a na nivou onih koje su postignute u EU, pa i još bolja”. Porezi za taj posao, kao i za sve ostalo što radi Telekom poput kupovine ekskluzivnih prava na fudbalske lige, biće plaćeni u Srbiji.

Veliki hitovi iz produkcije Telekoma Kompanija Telekom Srbija ima izuzetno uspešna ulaganja u produkciju igranih sadržaja, na zadovoljstvo milionske publike. - Najnoviji bioskopski hit iz naše produkcije je film “Nedelja” o životu Džeja Ramadanovskog, imali smo preko 100.000 posetilaca u prvoj nedelji i velike su šanse da će to biti najgledaniji film u istoriji srpske kinematografije. Veoma važna je i serija “Ožiljak”, budući hit na svetskom nivou, koja se radi u koprodukciji Amazona, španske državne TVE i Telekoma Srbija, i gde će na naše insistiranje glumiti petoro srpskih glumaca, a Milena Radulović imaće jednu od glavnih uloga. Prodali smo tri naše serije HBO-u, kao i pre toga Amazonu i Dizni plusu. Uz sve navedeno, naš Superstar je ubedljivo najgledaniji kablovski kanal u Srbiji i to u celokupnoj ponudi svih kanala na svim mrežama - izjavio je danas generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić za TV Happy.

- Za razliku od Junajted Grupe, čiji je poslovni model takozvana poreska optimizacija, kojom se izbegava plaćanje poreza i svih mogućih dažbina u našoj zemlji, Telekom sve svoje poslove vodi preko Srbije, kako bismo i na taj način doprinosili razvoju države i društva. Samo na ime poreza i doprinosa Telekom je državnu kasu dosad napunio sa preko 3 milijarde evra, kao i sa preko milijardu evra na ime dividendi - istakao je Vladimir Lučić.



Kako je zaključio, kroz projekat za dijasporu, odnosno međunarodna širenja kompanije, gde su u 2024. na redu SAD, Telekom Srbija će se potruditi da bude uspešan svetski igrač, a već je uveliko apsolutni lider u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.