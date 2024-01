HITNO SAOPŠTENJE O BIKOVIĆU: Oglasilo se MSP Srbije povodom gnusnih optužbi Ministarstva inostranih poslova Ukrajine

Povodom reakcije Ministarstva inostranih poslova Ukrajine na mreži „X“ na vest da će jedan od najcenjenijih srpskih glumaca Miloš Biković glumiti u novoj sezoni globalno poznate HBO serije „Beli lotus“, oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Kako je saošteno, Ministarstvo spoljnih poslova ukazuje na potpunu neosnovanost tvrdnji.

- Republika Srbija baštini dugu tradiciju kulturnog stvaralaštva, te smo veoma ponosni na Ustavom zagarantovano pravo na slobodno naučno i umetničko stvaralaštvo. Podvlačimo da su tvrdnje ukrajinske strane neutemeljene, budući da je Miloš Biković pre svega jedan od najpopularnijih i najtalentovanijih srpskih glumaca svoje generacije, koji je, iako mlad, već ostavio traga u srpskoj, ali i međunarodnoj kinematografiji. Želimo da podsetimo da je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić Milošu Bikoviću na Dan srpske diplomatije 2019. godine uručio povelju zbog izuzetnog ličnog doprinosa u promociji Srbije i njenog bogatog kulturnog stvaralaštva u svetu - saopštilo je MSP Srbije.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



