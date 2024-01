Đedović Handanović: Nemačka najznačajniji trgovinski partner Srbije

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je, na drugoj po redu AHK Gala večeri u organizaciji Nemačko-srpske privredne komore (AHK), da je Nemačka najznačajniji trgovinski partner Srbije, ali i jedan od najvećih investitora i donatora u Srbiji.

"Nemačke investicije imaju veliki uticaj na rast naše privrede i životnog standarda građana Srbije, a u nemačkim kompanijama koje posluju u našoj zemlji zaposleno je više od 100 hiljada ljudi. Ukupna robna razmena raste iz godine u godinu i ona je značajno porasla u prethodnih nekoliko godina, a 2022. je dostigla čak 8,3 milijarde evra", naglasila je Đedović na AHK Gala večeri organizovanoj u Palati umetnosti pod sloganom Green is The New Art. Ona je dodala da trgovina, investicije i ekonomska saradnja igraju ključnu ulogu u odnosima dve zemlje. "Zahvalni smo Nemačkoj na podršci koju pruža Srbiji, pre svega na evropskom putu, kao i u procesu energetske tranzicije. Srbija i Nemačka uspostavili su klimatsko partnerstvo u cilju podrške naše zemlje u sprovođenju zelene agende Evropske unije", istakla je Đedović. Đedović se osvrnula na naziv Gala večeri "The Green is New Art" i istakla da u svakom obraćanju promoviše zelenu agendu, zelenu tranziciju, obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost. Ona je istakla da Srbija, kao zemlja koja teži članstvu u Evropskoj uniji, deli evropsku viziju kada je reč o tome kako vidi budućnost energetskog sektora, pre svega u smislu težnji za dekarbonizacijom i osiguravanjem dovoljno zelene energije za stabilan nastavak priliva investicija. "Bez dovoljno zelene energije nećemo moći ni da nastavimo da privlačimo strane investicije u onoj meri u kojoj to želimo i zato je to ključan segment naših budućih investicija", rekla je Đedović. Podsetila je da je Nemačka od 2001. godine obezbedila gotovo 1,5 milijardi evra za razvoj i transformaciju energetskog sektora u Srbiji ka čistim izvorima energije, od čega veliku korist ima lokalno stanovništvo i ekonomija. Ministarka je ukazala i na to da Ministarstvo rudarstva i energetike uspešno sarađuje sa nemačkim partnerima na raznim projektima koji imaju za cilj da nadomeste upotrebu fosilnih goriva i vode modernizaciji daljinskog sistema grejanja, unapređenju energetske efikasnosti, što značajno utiče na veću zaštitu životne sredine i kvalitet života građana u lokalnim sredinama. "U takve projekte spadaju i prelazak na biomasu toplana u Majdanpeku, Novom Pazaru, Malom Zvorniku, Priboju i mnogim drugim gradovima. Zatim, energetska sanacija Vojnomedicinske akademije, jedne od najvažnijih zdravstvenih ustanova naše zemlje, ali i jačanje prenosne mreže i povezivanje sa susedima i Evropom kroz transbalkanske koridore", rekla je Đedović. Dodala je da u ponedeljak biti potpisana jedna od većih donacija i to upravo sa Nemačkom za izgradnju vetroparka u Kostolcu u vrednosti od 30 miliona evra. "Uverena sam da će se naša saradnja uspešno nastaviti i u narednom periodu. Nema sumnje da će i Nemačko-srpska privredna komora nastaviti da igra izuzetno važnu ulogu u ovoj dinamičnoj sinergiji", zaključila je Đedović. Ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad istakla je da se očekuje da će trgovinska razmena između Srbije i Nemačke dostići nivo od devet milijardi evra, što je, kako je rekla, skoro duplo više od trgovinske razmene iz 2018. godine. "To su impresivne brojke koje izražavaju svu širinu i dubinu nemačko-srpskog ekonomskog odnosa. Naši ekonomski odnosi zahtevaju čvrstu osnovu za našu zajedničku političku agendu i radujem se nastavku razgovora sa novom Vladom ove godine", naglasila je Konrad. Konrad je dodala da se posebno raduje potpisivanju ugovora za izgradnju vetroparka u Kostolcu. Predsednik AHK Milan Grujić rekao je da se Nemačko-srpska privredna komora već duže od 20 godina ističe kao pouzdan partner pružajući ne samo informacije, već i praktičnu podršku kompanijama članicama, kao i novim interesentima iz Nemačke i da igra ključnu ulogu u podršci inicijativama koje su od suštinskog značaja za uspešno poslovanje. "Ovakav doprinos dolazi i od činjenice da je Nemačka najveći pojedinačni trgovinski partner Srbije i najveći direktni investitor, te da AHK predstavlja interes rastućeg članstva komore koje sada broji već 440 kompanija članica sa preko 100.000 zaposlenih", naglasio je Grujić. On je dodao da u današnjem globalnom poslovnom okruženju opšte geopolitičke okolnosti više nego ikad utiču na poslovanje širom sveta, ali da Srbija čak i u takvim ekonomskim okolnostima sve aktivnije i uspešnije radi na jačanju imidža. "Vlada Srbije u saradnji sa relevantnim institucijama preduzima konkretne korake kako bi stvorila moderno poslovno okruženje koje podržava inovacije, održivost i dugoročni ekonomski rast. Srbija se fokusira na smanjenje administrativnih barijera, unapređenje infrastrukture, zelenu agendu, razvoj obrazovnog sistema i podršku tehnološkom napretku", rekao je Grujić. Istakao je da ti napori zajedno sa jasnom perspektivom i političkom stabilnošću čine Srbiju atraktivnom destinacijom za investitore koji traže pouzdane partnere, sigurnost, raznovrsne mogućnosti i prosperitetnu budućnost. "Predstavljena vizija Srbije budućnosti "Skok u budućnost 2027" trasira, za sve nas koji se u njoj prepoznajemo, veoma ambiciozan i inspirativan put. To je jedinstvena pozitivna aktuelnost koju bi nemačke kompanije trebalo sa pažnjom da savetuju i unaprede sopstvene strategije i planove kako bi iskoristile ove nove mogućnosti za još bolje rezultate i vanredne uspehe", ocenio je Grujić. Nemačko-srpska privredna komora pripada sistemu nemačkih privrednih komora u inostranstvu i sa više od 400 kompanija članica predstavlja najveću bilateralnu privrednu komoru u Srbiji, kao i platformu za kontakte između nemačkih, srpskih i internacionalnih kompanija. Nemačko-srpska privredna komora Srbija zastupa interese kompanija članica, pruža informativnu podršku za njihovo poslovanje i zalaže se za razvoj i unapređenje nemačko-srpske trgovine i saradnje u svim privrednim aspektima.