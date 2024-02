KO IMA PRAVO NA VEĆU PENZIJU? Kako se povišica obračunava onima koji su zahtev podneli krajem 2023, neki će dobiti i DODATAK

Za svih 1,65 miliona penzionera, bez obzira na njihovo prebivalište, kao i to da li primaju celu ili samo deo srpske, a deo inostrane penzije, od sutra, 2.februara, počinje isplata uvećanih penzija za 14,08 odsto. To znači, da pravo na povišicu imaju svi oni koji su u isplatnoj bazi PIO fonda bez obzira gde žive.

Prema kalendaru isplata koje je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), januarske penzije će prvo stići korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti i to već sutra 2. februara.

Tada počinje isplata za sve samostalce i to i za one koji čekove primaju preko tekućih računa i one kojima primanja stižu na kućne adrese ili ih podižu na poštanskim šalterima.

Četiri dana kasnije, 6. februara, počeće isplata za vojne i poljoprivredne penzionere, bez obzira na to za koji način isplate su se opredelili.

Кao i obično, penzije će poslednji dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, pa će za one kojima novac stiže preko tekućih računa isplata početi 8. februara, a za ostale 10. februara.

NAJVEĆA PENZIJA 230.000 DINARA Sa januarskim povećanjem najniža penzija u Srbiji za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti sada iznosi 24.988 dinara, a najviša za sve korisnike 230.145 dinara. Uvećana je i vrednost opšteg boda koji utiče na visinu prvog obračuna penzije, a koji sada iznosi 1.346 dinara.

Sa januarskim čekom penzionerima stiže povišica od 14,8 odsto, a budući da je prema poslednjem objavljenom podatku prosečna penzija za decembar iznosila 39.850 dinara, januarski ček biće oko 45.775 dinara. Statistika pokazuje da su u poslednje dve godine, uključujući redovna i vanredna povećanja, u Srbiji čekovi ukupno kumulativno povećani za više od 56 procenata.

Iz PIO fonda su najavili i da će svi oni koji su do kraja godine stekli pravo na penziju i podneli zahtev PIO fondu sa prvim čekom dobiti deo novca za decembar, a odmah zatim isplatiće im se i redovno januarsko povećanje od 14,8 odsto.

DODATAK NA PENZIJU Osim penzija, povećane su i naknade za negu i pomoć drugog lica i za telesno oštećenje, dok korisnicima starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije kojima visina prinadležnosti ne prelazi 51.618 dinara PIO nastavlja da isplaćuje novčani iznos kao uvećanje uz penziju do pet odsto, u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije.

- Sistem PIO fonda prepoznaje sve nove koroisnike i budući penzioneri nemaju razloga da brinu. Na njih se prilikom rešavanja zahteva za penzionisanje primenjuju odredbe Zakona o PIO koje važe u momentu podnošenja zahteva. To praktično znači, da ako neko podnese molbu u decembru, o njegovom predmetu se postupak vodi u januaru, prvi ček biće obračunat bez povećanja, ali će odmah zatim službenici PIO fonda izračunati penziju sa uvećanjem od 14,8 odsto i biće im isplaćena redovno u februaru, kad i ostalim korisnicima - naveli su u PIO.

