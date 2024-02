UKUPNO PET SMRTNIH SLUČAJEVA! Prva beba od velikog kašlja preminula u Novom Sadu: Lekari se bore za život bebe na respiratoru!

Na Institutu za zaštitu zdravlja majke i deteta "Dr Vukan Čupić" u Beogradu lekari se i dalje bore za život bebe, brata blizanca jedne od četiri bebe preminule od velikog kašlja. Kako bi se pojačao kolektivni imunitet, lekari kažu da postoji namera da se uvede vakcina protiv velikog kašlja i posle završenog osmog razreda, to jest nakon navršenih 14 godina.

Prof. dr Vladislav Vukomanović, dečji kardiolog i zamenik direktora Instituta, rekao je da je veliki kašalj podmukla bolest koja se ne javlja standardno samo u zimskim mesecima, iako tada raste broj inficiranih zbog lakšeg prenošenja u zatvorenom prostoru, kao i kod ostalih infekcija.

- Prve prijeme smo imali u junu, zatim je krenulo da se povećava. Krajem novembra i krajem januara umrle su četiri bebe s najtežom kliničkom slikom. Bile su uzrasta od 30 dana do dva meseca, nisu uspele da pobede ovu bolest, uprkos našim naporima da zaustavimo njenu progresiju - kazao je dr Vukomanović. Dete koje je sada na respiratoru pokazuje stabilno stanje s dobrom gasnom razmerom, cirkulacijom i nadamo se da će to blizanče pregurati to i ozdraviti.

Prof. dr Vukomanović naglašava i da su u najvećem riziku mala deca zbog nerazvijenog imunološkog sistema.

- Ide se i na to, na primer, u SAD, vakcinacija trudnica, kako bi se zaštitila novorođena deca u prvim mesecima života, kada ne poseduju antitela kako bi se sama odbranila. Postoji namera da se uvede i ta vakcina posle završenog osmog razreda - rekao je prof. dr Vukomanović.

Prva beba preminula u Novom Sadu Na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu u julu prošle godine preminula je jedna beba od velikog kašlja. Beba je imala mesec i po dana i nije bila vakcinisana. To je prva beba koja je u Srbiji u 2023. umrla od pertusisa, a potom su preminule još tri i u prvom mesecu ove godine jedna.

Prema novim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", od 1. do 31. januara ove godine na teritoriji Srbije prijavljena su 253 slučaja pertusisa:

- U navedenom periodu prijavljen je jedan smrtni ishod uzrokovan pertusisom kod nevakcinisanog deteta mlađeg od tri meseca. Najveći broj slučajeva registrovan je u uzrasnim grupama dece od 10 do 14 godina, kao i kod osoba starijih od 20, dok je najveća uzrasno specifična stopa incidencije zabeležena u uzrasnoj grupi odojčadi mlađe od 12 meseci.

Broj obolelih raste i u prestonici U Beogradu je, prema podacima GZJZ, prijavljeno 69 novoobolelih od 22. do 28. januara. Najveći broj obolelih je među decom uzrasta 10-19 godina (466), a među njima prednjače deca uzrasta 12 godina (89 obolelih), 13 godina (83 obolelih) i 14 godina (72 obolelih).

