MAMA SE POŽALILA ŠTO ĆERKA (11) IMA DEČKA I NALETELA NA OSUDU: To je vaspitanje, puno takvih NAPREDNIH, kući ima ČOPOR DECE

Prve ljubavi su strašne, koliko za decu koja prolaze kroz neke nepoznate emocije, toliko i za roditelje koji naprasno shvataju da njihova deca odrastaju.

I dok mnogi pamte svoje dečije ljubavi iz vrtića, sigurno im ne bude svejedno kada pomisle da njihov mezimac ili mezimica imaju ljubav u ranom tinejdžerskom dobu.

Jedna majka se baš zato požalila na popularnom sajtu "Ispovesti.com" gde je otkrila da je njena ćerka, koja ima svega 11 godina, prvi put zaljubljena i ima dečka.

- Kćerka 11 godina ima "dečka"! Kao razmjenjuju poruke, ljubomorišu i tako... ne izlaze naravno napolje, ali mi je i ovo prerano! - napisala je anonimna mama na pomenutoj društvenoj mreži.

Iako se mnogi suočavaju upravo sa ovim osećajima kada njihova deca dođu u te godine, mama je, umesto na podršku, naletela na osudu.

"Jao ajde drame za prve simpatije, odmah vam je seks u glavi", "Ja sam bila zaljubljena u 5. osnovne. To je sve normalno. Naravno ni na pamet mi nije palo da imamo nešto više osim nekih razmena pogleda, kratkih razgovora isl. Tek kasnije sa 16 i 17 god. sam imala dečka s kojim sam mogla izaći na kafu i biti kao u vezi. A sve do tad je čista deičja ljubav bez ikakvih seksualnih konotacija. Tako da to prihvatite, možda je bolje da znate nego da vam dijete krije šta radi", "Pa ako već 11 godina ima dečka onda je već vreme i za udaju, a ne da su poruke previše", "Ako je to deičja benigna ljubav, onda ne razumijem brigu. Svi smo imali neku ljubav i ranije od tih godina", "Možete deci da naređujete i branite sve živo koliko god hoćete, hormoni rade svoje i protiv toga ne možete ništa", "Mene je sa 11 muvao jedan dečko iz škole. Ja sam bila šokirana, još sam ga i blokirala sećam se", "To je kućni odgoj, vi ste joj to dozvolili, u mome razredu je bilo isto takvih naprednih i sad one imaju čopor dece i sede kod kuće i trpe muža" bili su neki od komentara.