OVAJ POSAO SANJAJU MNOGI: Plata više od pola miliona dinara mesečno, a ovo su uslovi!

Piloti su jedno od najprofitabilnijih zanimanja u Srbiji jer posle programera imaju najveće plate.

Prosečna plata pilota je oko 3.000 evra, a može da ide i do 5.000. U svetu su te cifre još jače i kapetan aviona u nekim internacionalnim kompanijama može zaraditi mesečno neverovatnih 12.000 evra!

Ovo zanimanje je uvek deficitarno na tržištu rada jer se traži u svim oblastima, pa je tako i Ministarstvo odbrane Srbije nedavno raspisalo konkurs za Vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire roda avijacije.

Piloti su u 2023. godini bili drugo najplaćenije zanimanje u Srbiji prema podacima Republičkog zavoda za statistiku i prosečna zarada im je u julu prošle godine iznosila 267.667 dinara. Do ovolike plate, ni kod nas ni u svetu, ipak nije lako stići. Postoji mnogo uslova koje je potrebno ispuniti da biste se vinuli u nebo, počev od zdravstvenih do teorijskih. Praktično znanje je, kao i svemu, ključno, pa su neophodni i brojni sati letenja. Sve to možete naučiti u školama za pilote i pohađajući brojne kurseve. Konkretno u Srbiji, pored pomenutog Vojnostručnog osposobljavanja, obuka se može pohađati u SMATSA Aviation Academy, Prince Aviation ili Linx Aviation, navodi se na zvaničnoj stranici "Aerodrom Parking".

Obuke za pilote su skupe svuda u svetu i za to bi trebalo izdvojiti i više 100.000 evra, a u Srbiji košta od oko 40.000 do 70.000 evra.

Šta je potrebno da biste postali pilot?

Dovoljna količina novca se, dakle, podrazumeva, ali se isto tako podrazumevaju i strogi kriterijumi za obavljanje ovog posla. Primera radi, čuveni Boing 747 ima kapacitet oko 415 putnika, pa se samo može zamisliti kakva je veština njegovog letećeg osoblja, o plati da ne govorimo.

Od pilota se očekuje da uvek ima vrhunsko fizičko i psihičko zdravlje, da ima razvijene osobine kao što su odgovornost, preciznost, strateško razmišljanje i slično. Proces osposobljavanja za pilota je dugotrajan, pa su nekima potrebne godine da bi poleteli i dobili licencu. Obuka se započinje vrlo rano jer je jedan od uslova da se konkuriše za ovu poziciju negde minimum 16 godina i određeni broj časova letenja iza sebe. Dužnost kapetana u redovnom vazdušnom saobraćaju može da vrši ako ima minimum 21 godinu i najmanje 1.500 sati letenja kao pilot.

Pilot se može osposobiti za upravljanje raznim klasama aviona i dobiti licencu za privatnog pilota za upravljanje civilnim avionima (sport, hobi, lični prevoz i sopstvene potrebe) i profesionalni komercijalni piloti zaposleni u avio-kompanijama. Postoji i licenca za profesionalnog linijskog pilota.

Konkurs Ministarstva odbrane Kada je reč o ovom konkursu, u pitanju je poziv za sve koji do kraja 2024. godine navršavaju do 27 godina i imaju diplomu osnovnih akademskih studija civilnih fakulteta za Vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire. Tako mogu da postanu oficiri roda avijacije i dobiju zvanje pilota i upravljaju avionima i helikopterima Ratnog vazduhoplovstva i PVO, navedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane. Ko želi da postane vojni pilot, potrebno je da ispuni opšte uslove konkursa, kao i medicinske, psihološke i bezbednosne provere i savladaju selektivnu padobransku i letačku obuku. Najuspešniji među njima, nakon završenog šestomesečnog osposobljavanja, dobiće mogućnost da odmah stupe u profesionalnu vojnu službu i da kao oficiri roda avijacije nastave letačku obuku. Plate u Vojsci Srbije su od 1. januara 2024. uvećane za 10 odsto, a nesumnjivo je da će još rasti. To pokazuje i vojni budžet, prema kojem je za takozvane personalne troškove opredeljue 46,5 odsto. Drugim rečima, za plate, dnevnice, novčane nagrade i druge isplate vojske biti izdvojeno ukupno 73 milijarde 815 miliona 957 hiljada dinara.