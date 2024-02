OTVARA SE ATLANTSKA KAPIJA: Evropu čeka VREMENSKI HAOS, a u Srbiju stižu LEDENI DANI

Centralnu Norvešku pogodila je najsnažnija oluja u poslednjih više od tri decenije, a vetrovi su dostizali brzinu i do 180 kilometara na sat, praćeni jakom kišom, što je dovelo do poplava, haosa u saobraćaju i nestanka struje. Sa druge strane otvaranjem Atlantske kapije očekuje se serija vremenskih poremećaja usmerenih ka centralnoj Evropi, pišu italijanski mediji.

Vlasti Norveške izdale su juče nekoliko upozorenja o klizištima i lavinama za južni deo zemlje, a zvaničnici su upozorili da bi loše vreme u kratkom roku moglo da zatvori puteve na severu.

Letovi do i sa aerodroma u arktičkom gradu Tromse nastavljeni su nakon što je oko 200 putnika moralo da prenoći tamo zbog olujnog vetra i snega u najjačoj oluji koja je pogodila Norvešku od 1992. godine.

Norveški meteorološki institut predviđa se da će u južnoj Norveškoj pasti do 100 milimetara kiše u roku od 24 sata, preneo je AP.

Direkcija za vodne resurse i energiju izdala je upozorenje za lavinu najvišeg nivoa za veći deo južne i centralne Norveške za naredne dane.

Oluja, koju su norveški meteorolozi nazvali "Ingun", pogodila je zemlju u sredu i donela udare vetra do 180 kilometara na sat u nekim mestima u četvrtak. Jak vetar, kiša i sneg skidali su krovove i otkazivali letove, a hiljade ljudi ostavili bez struje.

Norwegian police cordoned off the center of coastal town Bodo, just north of the Arctic circle, and asked inhabitants to stay indoors for safety reasons as storm Ingunn battered large parts of Norway, canceling ferries, closing roads and damaging buildings pic.twitter.com/AJxzxWWyPW