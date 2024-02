VELIKI KAŠALJ MOŽE TRAJATI I DO TRI MESECA! Evo zašto je važno da obuhvat vakcinacije bude minimum 95 odsto

Tokom prošle godine prijavljena su ukupno 1.342 potvrđena slučaja pertusisa.

Najveća zaštita od velikog kašlja je vakcina koja je obavezna i primaju je samo deca. Imunitet stečen tako ili od preležane bolesti traje od pet do 10 godina, zato je važno redovno vakcinisati decu planiranim obuhvatom. Veliki kašalj može biti opasan kod njih i izazvati ozbiljne komplikacije, kaže za Telegraf dr Biserka Obradović.

Naime, prema podacima "Batuta" od početka godine do danas, na teritoriji Republike Srbije prijavljena su ukupno 253 potvrđena slučaja pertusisa. Nažalost, zabeležen je i jedan smrtni ishod kod nevakcinisanog deteta mlađeg od tri meseca.

Tokom prošle godine prijavljena su ukupno 1.342 potvrđena slučaja velikog kašlja. U navedenom periodu, od početka sezone respiratornih infekcija, prijavljena su tri smrtna ishoda kod nevakcinisane dece mlađe od tri meseca, kod kojih je potvrđen pertusis.

- To su obavezne vakcine i nisu one dobrovoljne koje mogu primati i odrasli. Bakterija Bordetella pertussis predstavlja opasnost kod nevakcinisane dece i sastoji se iz tri stadijuma. Prvi je kataralni stadijum koji traje od jedne do tri nedelje, i on se ne razlikuje od klasične prehlade, kijavice, curenja iz nosa, temperature. Drugi stadijum je opasan, to je stadijum zacenjivanja, koji traje od dve do šest nedelja, i u tom stadijumu imamo da dolazi do zacenjivanja, natečenih kapaka i nažalost ta deca mogu i fatalno završiti. Treći stadijum je faza rekovalescencije, koja traje od tri do šest nedelja ako se leči antibioticima, i do 10 nedelja ako se ne leči, kaže dr Obradović.

Prema rečima lekara sve može trajati do tri meseca, te su deca u problemu.

-To su obavezne vakcine koje se ne mogu davati na dobrovoljnoj bazi, zato se vakcinišu deca, dodaje dr Obradović.

Hitna vakcinacija neophodna

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i UNICEF poručili su da je hitna vakcinacija neophodna da bi se zaštitili životi dece od velikog kašlja.

U saopšenju se podseća da je Institut za javno zdravlje Srbije 31. januara ove godine prijavio četiri smrtna slučaja od velikog kašlja kod male dece u našoj zemlji, koja su bila suviše mala da bi bila potpuno vakcinisana.

Adolescenti i odrasli se takođe mogu zaraziti, ali klinička manifestacija kod njih može biti blaža i stoga proći nedijagnostikovana i nelečena, što doprinosi cirkulaciji bakterije među stanovništvom.

Težak oblik velikog kašlja se može sprečiti bezbednom i delotvornom vakcinom koja je dostupna širom sveta od pedesetih godina prošlog veka i deo je nacionalnih programa redovne imunizacije od 1974. godine.

Iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" navode da je najveći broj prijavljenih slučajeva pertusisa dijagnostikovan tokom decembra i novembra meseca 2023.

- Najveći broj slučajeva registrovan je u uzrasnim grupa dece od 10 do 14 godina, odnosno 15 do 19 godina, kod kojih je od poslednje doze vakcine sa celoćelijskom komponentom protiv pertusisa (DTP), u skladu sa tada aktuelnim Kalendarom obavezne imunizacije, prošlo više od 10 godina. Najveća uzrasno-specifična stopa incidencije zabeležena je u uzrasnim grupama dece od 10 do 14 godina, odnosno kod odojčadi mlađe od 12 meseci, naveli su iz Batuta.

