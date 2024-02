PRETI LI NEVREME IZ RUMUNIJE SRBIJI? Ove predele očekuju obilna kiša, 30 cm snega i olujni vetrovi

Tokom sledeće sedmice vreme u Srbiji biće pravo prolećno vreme.

I dok se Rumunija priprema za udar olujnog nevremena, ovaj vikend doneo je Srbiji sunčano i pravo prolećno vreme, a maksimalna temperatura dostigla je danas i 18°C.

I ove večeri u Srbiji je bilo vedro i toplo, uz temperature iznad 20°C. Snežnog pokrivača ima samo iznad 1000 metara nadmorske visine, a najviše snega meri Kopaonik 28 cm.

Inače, Srbija se nalazi pod uticaje snažnog anticiklona sa zapada i jugozapada, uz priliv tople vazdušne mase. Istovremeno, nad severoistokom i istokom Evrope nalazi se prostran ciklon, a on se prostire sve do Karpata.

U noći između nedelje i ponedeljka i tokom ponedeljka Rumuniju će u sklopu ovog ciklona zahvatiti olujno nevreme.

Snažna oblačnost zahvatiće severne, centralne i zapadne predele Rumunije i doneti ovim predelima obilnu kišu i vrlo jake vetrove, dok se u Karpatima očekuje veoma obilni sneg.

U severnim, centralnim i zapadnim predelima Ruminije očekuje se da padne od 20 do 30 litara kiše po kvadratnom metru, dok se iznad 1000 metara očekuje veoma obilni sneg, pri čemu bi u Karpatima palo i do 30 centimetara snega.

Veći deo Rumunije zahvatiće jaki i olujni vetrovi sa udarima od 70 km/h, dok se na Karpatima očekuju udari od 100 km/h, uz mećavu i vejavicu. Lokalno se na planinama jugozapadne i centralne Rumunije očekuju orkanski vetrovi od 140 km/h.

Inače, ovaj olujni sistem deo je prostranog sistema sa padavinama koji se nalazi nad centralnom Evropom i premešta dalje ka istoku, a ujedno ovaj sistem predstavlja i oštru granicu između veoma lepog, toplog i prolećnog vremena zapadnije i južnije i hladnog i zimskog istočnije i severnije.

Ovaj snažan olujni sistem neće zahvatiti Srbiju, ali će oblačnost svojim obodnim delom zahvatiti severoistične predele Srbije. U noći ka ponedeljku i u ponedeljak pre podne na severoistoku Srbije biće uslova za slabu kišu, uglavnom u delovima Banata, Podunavlja i severnog dela Pomoravlja. Najveća šansa za kišu i najlošije vreme očekuje se u pograničnom delu Srbije i Rumunije, ali vreme u Srbiji neće biti ni nalik onom lošem u Rumuniji.

I dok se u ovim predelima Srbije u ponedeljak pre podne očekuje slaba kiša, na severu i istoku oblačnost, u ostalim predelima Srbije očekuje se vedro.

Posle podne vedro će biti u svim predelima Srbije, jer će oblačni i olujni sistem iz Rumunije oslabiti, a oblačnost sa severoistoka Srbije povući će se dalje ka istoku.

Za razliku od Rumunije koju u toku noći i jutra očekuju obilna kiša i sneg, uz olujne vetrove, Srbija će se naći sa ko na obodnom delu ovog sistema, uz vrlo slabe padavine samo na severoistoku Srbije. Ipak, u većem delu Srbije zbog izraženijeg gradijenta pritiska biće vetrovito, pa će duvati umeren do pojačan zapadni vetar. Vetar će u Srbiji biti fenskog efekta i ne očekuje se zahlađenje. Najjači vetar duvaće u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, uz jake udare.

Jutarnja temperatura u ponedeljak biće od -1°C na jugu do 7°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 14 do 20°C, u Beogradu od 7°C ujutro do 17°C tokom dana.

Vrlo toplo vreme očekuje se u Srbiji sve do kraja sedmice, uz temperature kao usred proleća, biće i do 22°C. Vikend će doneti povećanje oblačnosti, a posle 13. februara očekuje se zahlađenje i postepeni pad temperature, uz padavine.

