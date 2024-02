Srbiju za 48 sati pogodilo čak 11 zemljotresa! Stručnjak otkriva razlog potresa

Našu zemlju u poslednjih 48 časova pogodilo je čak 11 zemljotresa jačine od 1,7 do 2,0 stepena po Rihterovoj skali.

U poslednjem periodu Srbiju nasumično pogađaju zemljotresi različitih jačina, što je dovelo većinu građana u nedoumicu zbog čega se tako učestalo događaju manji potresi.

U ponedeljak dogodila su se pet zemljotresa u području Leskovca, Majdanpeka, Bora i Donjeg Milanovca, dok danas su se dogodila šest potresa.

Danas su bili pogođeni Leskovac, Majdanpek, Bor i Golubac.

U oblasti Majdanpeka, Bora i Golubca zemljotresi su bili jačine od 1,7 do 2,0 po Rihteru, dok u Leskovcu, Donjem Milanovcu i Kosjeriću su zemljotresi bili jačine 1,7 stepena.

Međutim, razlog ovih potresa nije isti za svaki predeo.

Meteorolog Ivan Ristić za Informer otkriva u kojim gradovima je zemljotres delo prirode, a u kojima je rezultat uticaja čoveka.

- U Golubcu, Majdanpeku i Boru do potresa je došlo usled miniranja. To se događa usled uticaja ljudskog faktora, a miniranjem može da se izazove zemljotres jačine do 2,0 Rihtera, što je u ovom slučaju i dostignuto - istakao je Ristić.

On dodaje,da je + ovoliki broj potresa i zemljotresa u kratkom periodu čista slučajnost, jer su priroda i čovek u isto vreme uticali na tlo.

- Sticajem okolnosti poklopilo se da miniranje i manji potresi se dogode u istom trenutku, te je ispalo da se cela Srbija tresla, a zapravo su se dogodili prirodni potresi koji su normalna pojava, a u isto vreme se miniralo na drugom kraju zemlje, pa je zbog toga ovo rezultat - zaključio je Ristić.