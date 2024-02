STIŽE PREOKRET! USKORO POGORŠANJE VREMENA, A U OVOM DELU ZEMLJE BIĆE ČAK I SNEGA - Ovo je detaljna prognoza do kraja februara i početak marta!

U Srbiji se do kraja ove nedelje očekuje toplo vreme, dok će od ponedeljka biti hladnije uz kišu u nižim predelima, a na planinama sa snegom.

Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Slobodan Sovilj kaže za Kurir da se ovaj period visokih temperatura završava do kraja sedmice.

- U petak sunčano vreme uz više oblačnosti na severozapadu zemlje. Razlika u odnosu na prethodne tople dane ove nedelje je što će jugozapadni vetar biti u pojačanju te će narednih dana na planinama biti olujne jačine. Minimalna temperatura biće od -2 do 10 stepeni Celzijusovih dok će maksimalna biti od 16 do 23 stepena. U Beogradu će biti od 19 do 22 stepena gde će veći deo dana biti sunčano, a uveče se očekuje naoblačenje - navodi Sovilj i dodaje:

- Prvog dana vikenda možemo da očekujemo padavine na jugozapadu zemlje u ostalim krajevima će uglavnom biti suvo, samo se lokalno može očekivati slaba kiša. Već od ponedeljka će kiša padati u celoj zemlji i taj period od 12. do 16. februara biće oblačan i kišovit, a svakim danom će padati temperatura.

Prema njegovim rečima temperatura će padati za po tri stepena.

- Tako se u ponedeljak očekuje od 13 do 17 stepeni Celzijusovih, utorak od 10 do 14, a već u četvrtak se očekuje od pet do deset stepeni. Na visokim planinama u utorak će kiša preći u sneg, a u sredu i na ostalim planinama će padati sneg. Prestanak padavina se očekuje 16. februara, tako da će naredni vikend biti suv, ali sa nižim temperaturama.

Što se tiče izgleda do kraja meseca pokazuju da se od 23. februara očekuje porast temperature.

- Od tada do kraja meseca se očekuje toplije vreme kao i početak marta s tim što možemo da očekujemo periode sa čestom kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Do kraja meseca se očekuje od 40 do 70 mm kiše, a na planinama do 80 mm. Početak marta pokazuje pozitivno odstupanje temperatura od jedan do dva stepena, ali sa čestom kišom.

