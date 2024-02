NATPROSEČNO TOPLO I DANAS! Očekuju nas esktremne temperature, a ZATIM I PREOKRET PREKO NOĆI - EVO KADA NAM STIŽE SNEG!

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, natprosečno toplo i vetrovito, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će najjači biti u brdsko-planinskim predelima južne Srbije, kao i na jugu Banata i u donjem Podunavlju, gde se očekuju i udari olujne jačine.

Kasnije posle podne i uveče će vetar biti u slabljenju.

Kiša će padati na jugozapadu zemlje, i to naročito u pograničnom delu sa Crnom Gorom, kao i ponegde na jugu zemlje i severu Vojvodine, ali slabijeg inteziteta. Najniža temperatura od 7 do 14 °C, a najviša dnevna od 17 do 23 °C.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, suvo, natprosečno toplo i vetrovito. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će uveče biti u slabljenju. Najniža temperatura od 11 do 13 °C, a najviša dnevna oko 21 °C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će početkom sledeće sedmice biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom u svim predelima Srbije, na planinama uz prelazak kiše u sneg i stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača.

U drugoj polovini sedmice očekuje se suvo vreme sa dužim sunčanim periodima.

