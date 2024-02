NOVOSADSKI TAKSISTA SPASIO ŽIVOT DEVOJCI! Htela je da se baci sa Mosta slobode, a onda je on naišao: Jednom nogom je prešla ogradu i gledala u vodu!

Draško Knežević, taksista, sprečio je jednu devojku da skoči sa Mosta slobode u Novom Sadu. Kako je ispričao, on je oko tri sata ujutru, kada je vozio stranku u Sremsku Kamenicu, u daljini uočio da neko stoji na mostu, ali mu se učinilo da ta osoba samo gleda u vodu.

Međutim, kada se dovezao bliže, shvatio je da je devojka već jednom nogom prekoračila ogradu mosta, u tom momentu, on joj je prošao pored nje, ali se potom u rikverc vratio ka njoj.

Taksista, koji je inače bivši pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, znao je kako se u ovakvim situacijama postupa i pozvao je policiju.

"Sve vreme mi je govorila da idem"

- Kada sam otvorio vrata počeo sam da pričam sa njom, pitao zbog čega je tako kasno napolju i da li joj treba prevoz do kuće, a ona je meni sve vreme govorila da idem, na šta sam joj rekao da neću otići - objasnio je on.

U ovakvim situacijama bitno je da se sa osobom ne razgovara o samoj situaciji, već da se priča o nečemu što bi im skrenulo pažnju od problema zbog kog se nalaze tu.

Pitao je da zapale po jednu cigaretu

Tokom razgovora, kako kaže, primetio je da se devojka opušta i da kreće sa njim da komunicira, što mu je bio dobar znak. Potom ju je upitao da li želi sa njim da zapali po jednu cigaretu, na šta je ona pristala.

- Ja sam uzeo cigare iz automobila i prišao joj, ali sam došao do male ograde, nikako nisam prelazio preko, do te visoke ograde kako od straha ona ne bi skočila, tu su uvek u pitanju sekunde. Potom se sama vratila na drugu stranu i mi smo zajedno zapalili cigaretu i nastavili razgovor - kaže on.

Nakon desetak minuta se pojavila i patrola policije koja je uzela izjavu od taksiste, nakon čega je on nastavio stranku da vozi u Sremsku Kamenicu. Vožnju joj nije naplatio.

Ističe da je zahvalan i svojim kolegama koji su mu pomogli, a koji su bili zabrinuti i za njega.