Đurđev: Ako se nastavi demografska kataklizma, uz građanski rat koji nam spremaju, Srba u Srbiji više neće biti!

Srbiji se sprema demografski kolaps, rađa nam se najmanje dece u istoriji zemlje, prosečna starost je odavno preko 40 godina, porodične vrednosti se razaraju, veronauku teraju iz škole, a zapadni centri moći nam pripremaju građanski rat. Uz gej parade kojih je u Beogradu svake godine sve više, ako se ovako nastavi, Srba u Srbiji više neće biti, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On smatra da su krivci za demografsku kataklizmu koja se nadvila nad našom državom očigledni i da su potrebni dokazani i provereni borci za porodicu i moralne vrednosti u našem društvu.

- Ni Ana Brnabić kao premijerka, ni Darija Kisić Tepavčević kao ministarka za brigu o porodici i demografiju, ni Aleksandar Šapić kao gradonačelnik Beograda nisu ništa uradili da se demografska slika Srbije popravi. Davanje novca majkama dece ne može da nadomesti antiporodične zakone, gej parade i povremene napade na crkvu, a pomenuti funkcioneri nisu učinili ništa da to spreče. Istraživanja pokazuju da žene rade više od muškaraca, kako je moguće da Brnabić i Kisić-Tepavčević kao žene nisu učinile ništa da se položaj majki i supruga popravi? - pita se Đurđev.

Predsednik Srpske lige poručio je da je na ljutu ranu potrebno staviti ljutu travu i da nam treba novi predsednik vlade koji će krenuti u ozbiljnu borbu protiv bele kuge zajedno sa crkvom.

- To jedino može biti Miloš Vučević, dok je on bio gradonačelnik Novog Sada tamo nije bilo gej parada, tamo je broj stanovnika porastao, tamo je izgrađeno više nego ikad vrtića. Crkva i narod imaju poverenje u njega, jer je verujući čovek, porodičan i domaćin i zna da štiti prave vrednosti. Ne smemo zaboraviti da nam zapadni centri moći pripremaju građanski rat, Vučević to razume i hoće i može da spreči, ali razume i da svakodnevno moramo voditi pravi mali rat za svako novorođenče, za svaku majku, za svaku ženu koja radi od jutra do mraka, a nije za to plaćena. Ili ćemo se probuditi i krenuti da branimo porodicu, veru i naciju ili nas neće biti i izgubićemo državu, izgubićemo sve - zaključio je Đurđev.