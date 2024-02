JAČA KONTROLA SAOBRAĆAJA ZA PRAZNIKE: Otkrivaće se 5 prekršaja, prošle godine u isto vreme STRADALO sedam osoba

Tokom prazničnih dana, saobraćajna policija organizovaće pojačanu kontrolu saobraćaja, koja će prvenstveno biti usmerene na otkrivanje prekršaja koji najviše utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda i težinu posledica.

"Zbog obeležavanja Dana državnosti i spajanja neradnih dana, tokom narednih dana na svim važnijim putnim pravcima, a pre svega ka turističkim centrima, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja", rekao je za Tanjug major Aleksandar Radenković, ispred Uprave saobraćajne policije MUP-a:

"Kako bi se očuvala bezbednost saobraćaja, policijski službenici saobraćajne policije preduzimaće mere pojačane kontrole saobraćaja, koje će prvenstveno biti usmerene na otkrivanje prekršaja koji najviše utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda i težinu posledica, kao što je prekoračenje brzine, vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisno preticanje i nekorišćenje sigurnosnog pojasa", rekao je Radenković.

On je skrenuo pažnju na to da je prošle godine u periodu od 14. do 17. februara u saobraćajnim nezgodama poginulo čak sedam, a povređeno je 140 učesnika u saobraćaju, uprkos merama saobraćajne policije koja je u ta četiri dana otkrila 20.000 prekršaja", rekao je Radenković.