Proradio signal MTS-a u Lešku i Jošanici

Signal MTS-a ponovo je proradio danas u Lešku i Jošanici, potvrđeno je za Kosovo onlajn u "Telekomu Srbija". Oko 5.000 korisnika juče je ostalo bez MTS signala nakon incidenta u Leposaviću, zbog čega je protiv predsednika opštine Leposavić Ljuljzima Hetemija podneta krivična prijava zbog grubog kršenja službenog položaja.

Generalni direktor "Telekom Srbija" Vladimir Lučić danas prepodne je najavio da će ta kompanija alternativnim putem povezati dve bazne stanice na severu Kosova kako bi omogućili korisnicima MTS telefonije da opet imaju signal.

"Mi ćemo danas alternativnim putem povezati te dve bazne stanice koje su na severu i taj deo koji je od Leposavića do administrativne linije i ponovo vratiti signal mobilne telefonije", kazao je Lučić.

Podseća da je do kvara došlo namerno i ocenjuje da je došlo do velikog incidenta jer je došlo do namernog prekida signala MTS.

Naglašava da su podneli krivičnu prijavu jer smatraju da je Hetemi grubo zloupotrebio službeni položaj i uništio privatnu svojinu.

Kako navodi, to je uradio samo kako bi Srbima jer su Srbi prekinuo signal, a MTS-u jer je srpska kompanija.

I međunarodna zajednica je obaveštena, kaže Lučić i dodaje da se nadaju da će na isti način kao što su privodili Srbe zbog navodnih prekršaja i ovo ponašanje biti sankcionisano.