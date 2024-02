VESIĆ: POČINJE SANACIJA MOSTA NA JEZERU GARAŠI!

Goran Vesić, član Predsedništva SNS, oglasio se na svom Fejsbuk profilu povodom početka sanacije mosta na jezeru Garaši!

- Posetio sam juče Garaško jezero koje je, kao veštačko, napravljeno 1976. godine. Most preko jezera nalazi se u veoma lošem stanju. Građani naselja Garaši više puta su se javno žalili na stanje mosta i molili da se popravi most. Bili su u pravu. Zato su Putevi Srbije sprovele javnu nabavku za popravku mosta i izabrali izvođača. Kako su mi obećali u Putevima Srbije u nedelji koja dolazi počinje sanacija mosta. I to je tako! -napisao je Vesić na svom Fejsbuk nalogu.