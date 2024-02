'IMAM OSEĆAJ DA ĆU UMRETI OD BOLA' Majka mladića koji je pao sa mosta u Novom Sadu OČAJNA! Policija na nadzornim KAMERAMA videla OVO!

Nebojša (33) je u četvrtak izašao sa svojim prijateljem V. R. (26), a kako kaže njegova majka Nada, verovatno su malo izašli u grad jer su dobili deo plate.

"Uvek je voleo da se šali, da se tako zeza... Govorila sam mu da ću ga istući tako velikog jer sam se uvek plašila da mu se nešto može dogoditi" - sa brigom u glasu priča majka Nebojše Stevanovića, mladića koji je u noći između četvrtka i petka pao sa ograde mosta Duga u Novom Sadu. Kako kaže, za sada nema nikakvih novosti o svom sinu.

- Njegov drugar je nazvao mog srednjeg sina, rekao šta se desilo. Odmah, čim se to dogodilo, prvo je zvao policiju. To što je ispričao da se desilo liči na Nebojšu, on je stalno voleo tako da se šali. Još ne mogu da verujem da se ovo dogodilo - kaže očajna majka.

Otac danas kreće u potragu čamcima

Kako navodi, njen bivši suprug, a Nebojšin otac se organizovao sa nekoliko ljudi da danas sa dva čamca pretražuju Dunav koliko god budu mogli.

Majka Nada apeluje da se javi svako ko ima bilo kakve informacije o Nebojši.

Kako je već objasnila, Nebojša je visok 178 centimetara, mršav, mišićav, ima zelene oči i kratku kovrdžavu, tamno smeđu kosu. Na sebi je imao crnu jaknu, tamnu košulju, crne cipele i crne pantalone u trenutku nestanka.

- Očajna sam, kao i njegova dva brata. Imam njih trojicu sinova i imam osećaj da ću umreti od bola - rekla je Nebojšina majka.

Majka Nada Dervić uputila je apel građanima da se jave na telefon 064/2873983 ako imaju bilo kakvu informaciju.

Popeo se na ogradu mosta "Duga", pa pao u Dunav

Podsetimo, Nebojša je u trenutku nesreće šetao sa prijateljem V. R. (26), nakon što su se vraćali iz izlaska u centru grada, kada se mladić u jednom momentu popeo na ogradu mosta i krenuo da šeta po njoj.

Po rečima njegovog prijatelja, on se u jednom trenutku okliznuo i upao u vodu sa velike visine.

V. R. je odmah obavestio policiju, a policija je pozvala Vatrogasno-spasilačku službu i pripadnike granične policije koji imaju stanicu na reci u blizini. Međutim, Nebojša nije pronađen u reci.

Kako je rekla njegova majka, potraga je bila značajno otežana jer je bila noć i mrkli mrak u trenutku kada je Nebojša pao.

Obavešten je tužilac, a naloženo je alkotestiranje V. R. i ustanovljeno je da je on imao alkohola u krvi. Pregledom snimaka sa nadzornih kamera, utvrđeno je da V. R. govori istinu. Porodica je posle svega, po proceduri prijavila njegov nestanak.