Sletanja i poletanja na aerodromu Nikola Tesla bila suspendovana na manje od sat

Zbog vanrednog događaja prilikom poletanja aviona Maraton erlajnza (Marathon Airlines), avio-kompanije koja obavlja letove za Er Srbiju, poletanja i sletanja na beogradskom aerodromu Nikola Tesla danas su bila suspendovana nešto manje od sat vremena, a rad aerodroma sada je redovan, piše "Tango siks".

Prethodno je iz Er Srbije saopšteno da je let Er Srbije JU324 iz Beograda do Dizeldorfa, koji je obavljala partnerska kompanija, vraćen je u Beograd, zbog tehničkih razloga i da je bezbedno sleteo na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a da bezbednost putnika nije bila ugrožena ni u jednom trenutku. "Tango siks" navodi da je letelica prilikom poletanja imala dodir trupa sa prilaznim svetlima suprotnog pravca piste, a razlog je, po svemu sudeći, pogrešna pozicija za poletanje, odnosno to što je avion poleteo gotovo sa pola piste, otprilike sa pozicije sa koje je bilo oko 1.300 metara do kraja piste. Avion je poleteo sa intersekcije D5 sa koje je inače, po procedurama, zabranjeno poletanje, dok je posada, kako navodi portal, najverovatnije imala proračunato poletanje sa intersekcije D6 sa koje je i trebalo originalno da poleti. Letelica je, dodaje se, sletela bez zakrilaca, verovatno neoperativnih zbog udara sa svetlima ili drugim objektima, sa brzinom od oko 40 čvorova većom od standardne.