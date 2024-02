MILICI U TRUDNOĆI IZVAĐEN TUMOR OD 21 CENTIMETAR! Srpski lekari se sreli sa neverovatnim slučajem - postojala je SAMO JEDNA OPCIJA

Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, koji je sa svojim timom spasao Milici život, objašnjava da je ona imala jako veliki tumor na jetri, koji je zahvatio tri četvrtine ovog organa

Najveće radosti, istovremene najteže i najlepše uloge, u kojoj bi se ostvarila po treći put, Milica Đorđević (33) iz Loznice morala je da se odrekne. Bila je u šestom mesecu trudnoće kada je saznala da ima opasan tumor jetre, zbog kog joj je život bio u opasnosti, i ispostavila se da je slučaj kakav se retko sreće ne samo u praksi, već i u medicinskoj literaturi. Spasao je tim Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Srbije na čelu sa dr Milošem Bracanovićem.

Da se samo malo kasnije obratila lekarima, ne bi mogla da bira. Kada je izvađen, tumor je bio veličine 21 centimera.

Sreća, reagovala je na bol u stomaku i obratila se stručnjacima. Hitno je iz Loznice prebačena u Beograd, u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, gde je zbog ozbiljnosti njene situacije, najpre morala da prekine trudnoću u šestom mesecu, a odmah joj je nakon 5 dana operisan tumor na jetri.

Danas, posle godinu dana i tri meseca, Milica je dobro. Radi, i ne odustaje od trećeg deteta.

- Bila sam u šestom mesecu kada mi je pozlilo. Osetila sam jako veliki bol u stomaku, imala sam i mučninu i temperaturu. Otišla sam u bolnicu, odveli su me na ultrazvuk i videli da ima neka promena. Na magnetnoj su ustanovili da je tumor, pa su me odmah iz Loznice prebacili u Beograd u Univerzitetski klinički centar Srbije - priseća se Milica novembra 2022. godine.

U tom trenutku Milica, inač, majka dvoje dece, jedno ima 7 a drugo 11 godina, nosila je dečaka. Momenat kada joj doktori saopštavaju da trudnoća mora da se prekine, suvišno je što ovo i pišemo, za nju je bio jako težak.

- Baš teško... Nisam znala šta da radim u tom momentu. Ali, doktori su mi govorili da će sve biti u redu i da je to najbolje rešenje za mene, kasnije i za moju decu. Oni su dali sve od sebe što su mogli, čak su pomerali i vreme za operaciju. Sve analize koje su mogli oni su uradili, međutim, nije postojala druga mogućnost. Bolest je jako brzo napredovala u trudnoći. Tumor je ugrožavao moj i bebin život - priča Milica za naš portal.

Pet dana nakon što joj je prekinuta trudnoća, Milica je operisana. Operacija je bila višesatna, teška, ali uspešna.

- Znam samo da sam bila u sigurnim rukama i da je me vrhunski doktor operisao. Ovom prilikom bih da mu se jako zahvalim za sve, i dok je trajala operacija i posle operacije - kaže Milica:

- Posle operacije nisam imala ni hemoterapije, ni zračenje, što je jako dobro. I, ja sam danas dobro. Na svaka tri meseca idem na kontrolu. Da sam se samo malo kasnije javila kod lekara to bi bilo kritično. Tumor je rastao i nije postojala mogućnost da se sve završi dobro po bebu.

Milica svima poručuje da ne ignorišu bol. Da idu redovno na kontrole, jer da ona to nije uradila danas ne bi mogla da sanja o proširenju porodice.

- Ako Bog da i ako sve bude kako treba, ja planiram još dece - kaže ova hrabra mlada žena.

Doktor Miloš Bracanović, hirurg Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, koji je sa svojim timom spasao Milici život, objašnjava za Telegraf.rs da je ona imala jako veliki tumor na jetri, koji je zahvatio tri četvtrine ovog organa.

- Ona se javila u Urgentni centar zbog bolova u trbuhu. Ono što je komplikovalo celu proceduru jeste što je ona bila već u uznapreovaloj trudnoći, u 24 nedelji. Nakon što smo je primili, preveli smo je na ginekologiju gde je ona prošla konzilijum i etički odbor. Posle toga je doneta odluka da se prekine trudnoć,a jer je plod bi previše mlad za prevermeni porođaj, a nakon toga je pacijentkinja prevedena kod nas lečenje - priča dr Bracanović.

Jedan život je spasen. Drugi ne.

- To je bila jako teška odluka. Konsultujete stručne radove i literaturu. Ovo je jako redak slučaj. Milica je imala zloćudni tumor na jetri, taj tumor je bio primarnog porekla sa jetre. Ono što je jako loše jeste da je u toku trudnoće, zbog hormonske bombe koja se dešava u organizmu a on je hormonski zavistan, on brzo rastao. Tumor je bio jako veliki a ona više nije mogla da čeka, morala je da bude operisana. Da smo čekali ili taktizirali na bilo koji način ona ne bi imala drugu šansu, ona je morala da bude operisana - napominje doktor Bracanović.

Tumor koji je zahvatio Miličinu jetru bio je veličine 21 centimetar.

- Delimo jetru na 4 sekcije, njoj je 3 četvtrine jetre bilo u tumoru a veoma je bitno da taj deo jetre, koji je ostao kod nje a koji je vrlo mali, mogao da preuzmu funkciju organizma i da bezbedno nastavi da živi sa tim ostatkom jetre.

I doktor Bracanović kaže da je Milica nakon operacije dobro.

- Prošlo je godinu i tri meseca. Ona je nedavno bila na kontroli i urađena joj je nephodna kontrola i dijagnostika. Nema naznaka da se tumor vrati u bilo kom obliku. Ova priča je teška i za nas koji se bavimo ovim poslom - u uznapredovaloj trudnoći ona je morala da prekine trzdnoću i da se podrvgne jednoj izuzernoj teškoj i ozbiljnoj operaciji. Ovakav slučaj nisam imao a i takvi slučajevi su relativno retki, videli smo to i kada smo pogledali literaturu, broj radova na tu temu - kaže dr Bracanović i dodaje da su ovakvi tumori retki u tako mladoj populaciji kao što je Milica:

- To je vrlo redak tumor. Kod nje se još najverovatnije radilo o hormonskom stimulansu tumora u vreme trudnoće, zbog čega je došlo do velikog uvećanja.

O Milici je u UKCS brinuo tim od hirurga, ginekologa, radiologa, anesteziologa... Na čelu ozbiljne operacije bio je, kao što rekosmo Miloš Bracanović, a sa njim i hirurzgi Nenad Ivančević, Mirjana Mihajlovski i Miloš Ristić, anestetičari Miodrag Milenović, Isidora Milanović, radiolog Vasin Dragan, i ginekolozi prof. dr Vesna Kesić i Snežana Plešinac.

