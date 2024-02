Deca otrovana alkoholom PUŠTENA KUĆI: Godinama niko nije kažnjen zbog prodaje ovog pića maloletnicima

Dvanaestoro dece koja su se pre pet dana otrovala alkoholom u noćnom provodu puštena su kući posle detoksikacije.

Svaki drugi maloletnik prvi put proba alkohol u proseku sa 13 godina, a svaki deseti pije jednom mesečno, podaci su Instituta Batut. Alkoholizam među mladima je i evropski trend.

Naprosto se primećuje da se alkohol sve više konzumira, da negde 25-30 odsto mladih ima problem sa prekomernim konzumiranjem alkohola“, kaže dr Diana Raketić, direktorka Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti.

Doktorka Raketić kaže da alkohol smanjuje moć samokontrole koji je u vezi sa saobraćajnim nesrećama, krimninalom, tučama, nasrtajima.

Takođe su četiri puta veći pokušaji suicida pod dejstvom alkohola, a trećina saobraćajnih nesreća od 15. do 20. godine života u vezi je sa alkoholom objašnjava dr Raketić za RTS.

Uticaj alkohola na maloletnike

Doktori računaju da je 14 čašica rakije jedanko 2,8 promila alkohola u krvi – baš toliko je pronađeno kod neke dece, među dvanaestoro hospitalizovanih na VMA.

"To je životno ugrožavajuće, u tom stanju je neko somnolentan, ulazi u komu, svi refleksi koji postoje, koji nas održavaju u životu su umrtvljeni", pojašnjava dr Raketić.

Smatra da ne postoji bezbedna količina alkohola kada je u pitanju mozak mladih, te je važna nulta tolerancija do 18 godine.

Maloletnici po zakonu ne samo da ne mogu da kupe alkohol, već ni da uđu u klub, a kamoli da ga zakupe za zabavu.

Kad su deca završila na detoksikaciji, klub se na društvenim mrežama ogradio da sa žurkom nema veze, da je reč o privatnoj organizaciji.

Protiv organizatora je podneta prijava ali još nije poznato ko je to. Istraga je u toku, a Više javno tužilaštvo pokrenulo je postupak.

Kazne za prodaju alkohola najmlađima

Dr Ivica Mladenović iz Klinike za bolesti zavisnosti smatra da treba prvo roditelji da reaguju – kao porodični terapeut je na strani roditelja i oni moraju da znaju svoje odgovornosti, ali i da deca treba da znaju svoje odgovornosti.

"Problem je komunikacija, problem je paralelna veza, nešto šta govore roditelji, šta je princip realnosti i nešto šta nudi sistem, kroz kanale elektronskih medija, internet, društvene mreže koji pogobno utiču na mlade ljude i najviše i dalje je identifikacija sa vršnjačkom grupom. To znači sa mladim ljudima koji su to već uradili", objašnjava dr Mladenović.

U poslednjih nekoliko godina nema potvrde o izrečenoj kazni za nezakonitu prodaju alkohola maloletnicima koja je zabranjena Zakonom o zaštiti potrošača.

Po zakonu o javnom redu i miru granica je 16 godina – ko mlađoj osobi proda alkohol rizikuje kaznu od 20 hiljada do 100 hiljada dinara, ako je pravno lice kazna je od 200 hiljada do 500 hiljada dinara. Za preduzetnike - do 200 hiljada dinara.