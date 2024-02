EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U GLAVNOM GRADU JE NEPOVOLJNA: Evo koliko ima potvrđenih slučajeva morbila i velikog kašlja!

Epidemiološkinja Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu dr Ivana Begović Lazarević izjavila je danas da je epidemiološka situacija u glavnom gradu nepovoljna i da zaključno sa današnjim danom ima šest potvrđenih slučajeva obolelih od morbila, a od početka epidemije 850 obolelih od velikog kašlja.

"Jedna obolela osoba od morbila, juče potvrđena, uzrasta je 19 godina i nije vakcinisana MMR vakcinom. Zbog komplikacija u vidu zapaljenja pluća je hospitalizovana na Infektivnoj klinici. Osoba koja je među prvima obolela i koja je bila hospitalizovana sada je na kućnom oporavku", rekla je dr Begović Lazarević.

Prošle godine, prema njenim rečima, bilo je troje obolelih od morbila, dok u prethodnoj sezoni nije bilo obolelih, međutim, ukazala je i na izuzetno lošu situaciju 2017/2018. godine kada je na teritoriji Srbije bilo čak 15 smrtnih slučajeva kao posledica te bolesti.

"Glavni uzrok što se pojavljuju male boginje je nedovoljan obuhvat vakcinacijom dece u drugoj godini života i u predškolskom uzrastu, odnosno nema željenog obuhvata od 95 odsto", rekla je dr Begović Lazarević.

U poslednjih 10 godina nije zabeležen obuhvat vakcinacijom od 95 odsto, osim 2018. godine pošto je zabeležena epidemija i 2.000 obolelih i tada je, kako kaže, obuhvat vakcinacijom dece u drugoj godini života bio 98 odsto, ali je već sledeće godine opao za 15 odsto.

"Ta jedna od najvećih laži u medicini, da postoji bilo kakva veza između autizma i MMR vakcine, odbačena je brojnim, dobro dizajniranim studijama, i na milionima dece. Naš cilj jeste da sve roditelje koji se plaše i ne veruju u dobrobit vakcine usmerimo da sve potrebne informacije ne traže na internetu jer tu obično nailaze na dezinformacije. Sve svoje dileme i strahove roditelji treba da razreše u kontaktu sa odgovarajućim pedijatrom kome veruju", rekla je Begović Lazarević.

Ona upozorava da posledice malih boginja mogu da budu smrtni ishodi, kao i teška oboljenja mozga i poručuje roditeljima da decu odvedu na vakcinaciju.

Na pitanje da li težu kliničku sliku imaju odrasli koji obole od malih boginja ili deca, dr Begović Lazarević napominje da se teška klinička slika sreće kod mlađih od pet godina i kod starijih od 20 godina.

Ona je podsetila da su male boginje jedna od najzaraznijih virusnih infekcija koju karakteriše visoka temperatura, kašalj, sekrecija iz nosa, zapaljenja konjuktiva.

"Dolazi i do pojave karakteristične makulopapulozne ospe koja kreće na licu i iza ušiju i postepeno se spušta na ostale delove tela. To je karakteristična distribucija ospe, a neposredno pre izbijanja, temperatura ide i preko 40 stepeni. Kad izbije ospa dolazi do pada temperature. Ospa traje još nekih pet do šest dana, povlači se istim redosledom kao što se i pojavila - tamo gde je bila naročito izražena može biti prisutno i perutanje", objasnila je epidemiološkinja.

Ukazuje da je osoba zarazna za svoje okruženje četiri dana pre i četiri dana nakon izbijanja ospe i onaj poslednji dan pre nego što će se razboleti.

"Morbile ostavljaju vrlo rovit imunitet tako da je osoba vrlo podložna, bilo za neku virusnu ili bakterijsku infekciju, a jedna od najčešćih infekcija je zapaljenje pluća koje je odgovorno za otprilike 60 odsto smrtnih ishoda od morbila", istakla je dr Begović Lazarević.

Kada je reč o velikom kašlju, prema njenim rečima, od početka epidemije koja je prijavljena krajem prošle godine bilo je 850 obolelih u Beogradu, kao i dva smrtna slučaja i to 28. i 29. januara.

"Da kažem da sada nije tako veliki broj na nedeljnom nivou, ali još uvek ne vidimo kraj epidemije", navela je dr Begović Lazarević.