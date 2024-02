Domovi za stare u Srbiji sve teže nalaze negovateljice, a i postojeće teško je zadržati, jer masovno odlaze da rade u Nemačku i druge zemlje Zapadne Evrope. Poslodavci su počeli da uvoze radnu snagu iz dalekih, siromašnijih zemalja. U dva privatna doma za stare u Beogradu nedavno su stigle četiri negovateljice iz Nepala i isto toliko medicinskih sestara iz Kenije.

"U domu u kojem ja radim nama su stigle četiri negovateljice iz Kenije i moram da kažem da smo prezadovoljni", rekao je za Pink Radoslav Milovanović, predsednik Udruženja privatnih socijalnih ustanova.

On dodaje da su one sve medicinske sestre, u Keniji je službeni jezik engleski tako da se one jako dobro služe tim jezikom, a mi kao narod smo poznati da jako dobro govorimo strane jezike.

"Jako su ljubazne, jako su saradljive i imaju neverovatnu empatiju prema starima. Ja sam malo sumnjičav bio u početku i mislio sam da je to možda neki čin dokazivanja u početku da ostave dobar utisak. Ali zapravo ne, grdno sam se prevario. One su takve po prirodi: One su hrišćanke i vrlo su posvećene svojoj veri, i u toj njihovoj veri i kulturi je da se zaista na poseban način bave starima", rekao je Milovanović.

On je rekao da su se one vrlo brzo prilagodile u ušle u štos i da polako uče i srpski jezik i to vrlo dobro, bilo je malog zaziranja od naših ljudi odavde jer su ih doživeli kao konkurenciju ali zapravo dobili su pomoć.

"Mi smo da kažem jedno rečiju zadovoljni, one su zadovoljne, krenule su plate, zadovoljni su svi. Moram to da kažem da su početne plate na nivou od 500 dolara mesečno takav se ugovor pravi, kaže Milovanović.

On je pohvalio i MUP-ov Sektor za strance koji im je izašao u susret i pomogao oko procedure neophodne kod zapošljavanja stranaca i dodaje da je ta procedura sada sve boljai jednostavnija i u elektronskoj formi.

Milovanović ne krije da su se u početku bojali kakva će biti reakcija klijenata ali toliku ljubav i bliskost između negovateljica i klijenata nisu videli.

"Oni su se toliko zbližili da ja nemam reči. Oni njih uče srpski, pomažu im, trude se da sa njima pričaju i po neku reč na engleskom", kaže milovanović i dodaje da su ih svi korisnici lepo prihvatili i da su prezadovoljni.

