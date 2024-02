'IMAO SAM CIMERKU SRPKINJU, STALNO ME JE TERALA DA TO RADIM, ZAŠTO!?' Stranac začuđen jednom našom navikom

Jedan stranac nasmejao je Srbe na internetu kada im je postavio pitanje u vezi sujeverja u srpskoj kulturu, koje je, pre 10-ak godina primetio kod svoje cimerke iz Srbije, a koje je zbog nje i sam morao da praktikuje.

Neimenovani momak pitao je na engleskom jeziku u okviru srpskog dela sajta Redit šta je tačno značilo njegovoj cimerki da mu često, prilikom priče o negativnim stvarima, bolestima, nesrećama govori, kako je on to preneo - "brzo sedi drugačije".

"Pre nekoliko godina živeo sam u studentskom domu i bila je jedna devojka čiji su roditelji iz Srbije. Sećam se u jednom trenutku, kada je pričala o saobraćajnoj nesreći ili tako nečemu, odjednom je rekla 'brzo, sedi drugačije'. Kada sam pitao zašto, rekla je da je to neka vrsta sujeverja koje je pokupila od mame; kada pričate o nečemu lošem, sedite drugačije da vam se to ne dogodi, tako da je to slično kucanju u drvo u Engleskoj/Americi.

Nedavno sam čuo isto u nekom razgovoru i setio sam se toga", rekao je on te objasnio da je prošlo dosta godina i da je sa Srpkinjom izgubio kontakt, međutim, zanimalo ga je šta je to tačno značilo i da li se dobro seća same rečenice.

Takođe, interesovao se da li postoje još neka sujeverja u Srbiji koja su zanimljiva.

"Pu, pu, pomeri se s mesta"

Naravno, Srbi su odmah znali o čemu je reč. "Pomeri se s mesta" se odjednom na desetine komentara pojavilo a da niko nije pomenuo nešto što bi ih nateralo da to kažu i urade.

"Haha to ti je 'pomeri se s mesta'. Tako dobro. Kucamo i mi u drvo, da ne čuje zlo", "Da, to je pomeri se s mesta - što znači da se pomerite sa mesta na kome sedite/stojite u trenutku kada čujete za nešto loše. Ljudi koje poznajem obično se samo pomaknu malo u stranu haha", "Takođe ako crna mačka pređe put, različiti ljudi rade različite stvari. Na primer, u mom kraju, napravimo tri koraka unazad pre nego što krenemo napred, jer smatramo da je to loša sreća. Tu ju i razbijeno ogledalo u kući kao znak loše sreće sedam godina, pa otvaranje kišobrana u kući, ili prelazak ispod merdevina. Imamo mnogo takvih stvari, ali najčešće je kucanje u drvo i 'pomeri se s mesta' kada se nešto loše dešava ili se nešto strašno priča", pisali su mu oni.

"E ovaj ga sad pretera"

Tada se stranac još jednom javio, pa pitanjem dodatno na smejao sve.

"Da da, podsetili ste me, ona se pomerala malo, nije pravila neke velike poteze. Ali mene interesuje na primer, ako čujete za nešto baš loše dok sedite na kauču, zar ne biste trebali jednostavno da se rešite kreveta u potpunosti?", pitao je on.

"Ahahaha, to bi bilo malo preterano. To je simboličan gest, čim se pomeriš, ostaviš to iza sebe", "E dobro, ovaj ga sad pretera", "Pu, pu, pomeri se s mesta da bacimo krevete", našalili su se oni s njim.