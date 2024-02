ČAK SEDMORO DECE VRTIĆKOG UZRASTA IMA MORBILE: Opasnost od širenja zaraze posebno velika, broj registrovanih slučajeva u Srbiji popeo se na 16!

Četvorogodišnje bliznakinje su među dva nova slučaja obolelih od malih boginja u Beogradu, obe su nevakcinisane i nisu imale zdravstvenih razloga da ne prime vakcinu.

S jučerašnjim danom broj registrovanih slučajeva u Srbiji popeo se na 16. Od toga je 14 u prestonici, a skoro polovina, tačnije šestoro su deca vrtićkog uzrasta, a tome treba pridodati i dvogodišnje dete iz Stare Pazove. Najveća opasnost je, očigledno, trenutno u obdaništima, jer je čak šestoro bilo nevakcinisano, a poznato je da ima roditelja koji uporno odlažu vakcinaciju MMR vakcinom, čime dovode u opasnost i decu i ukućane.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd potvrdio je Kuriru da su registrovana tri nova slučaja - uz bliznakinje i žena od 48 godina nepoznatog vakcinalnog statusa, koja nije u vezi sa ove dve zaražene devojčice.

Prema izveštaju "Batuta", od 16 slučajeva u Srbiji, u Beogradu je obolelo šestoro uzrasta tri do pet godina (samo jedno vakcinisano), troje nevakcinisanih uzrasta osam, 15 i 19 godina, i petoro starijih od 40 godina nepoznatog vakcinalnog statusa, u Novom Sadu jedna osoba od 46 godina nepotpuno vakcinisana i u Staroj Pazovi nevakcinisano dete od dve godine. Kod troje iz Beograda, kako je navedeno, postoji komplikacija u vidu upale pluća.

U Dečjoj bolnici za plućne bolesti KBC "Dragiša Mišović" hospitalizovano je u sredu četvorogodišnje dete koje je, kako nezvanično saznajemo, primilo 2020. prvu dozu MMR vakcine, ide u državni vrtić, a u njegovoj grupi sva deca su vakcinisana.

- Kod nas je bilo upućeno zbog visoke temperature, a potom su mu izbile ospe. Dete nema upalu pluća i nema komplikacije - kaže za Kurir dr Olivera Ostojić, direktorka ove bolnice.

Prof. dr Georgios Konstantinidis, predsednik Udruženja pedijatara Srbije, navodi za Kurir da svaki slučaj obolevanja od morbila treba posmatrati pojedinačno i videti šta je do toga dovelo, ali i da svako treba da radi svoj deo posla, od prvog do poslednjeg u nizu.

- Ako, na primer, roditelji nisu odveli dete na vakcinu, tu pedijatar nije kriv. Teoretski je moguće i da roditelji uzmu potvrdu od privatnika da je dete primilo vakcinu, a da im izabrani pedijatar u domu zdravlja, koji daje potvrdu za upis u vrtić, veruje. Isto tako, moguće je da dete privremeno bude sprečeno da primi vakcinu iz nekog razloga, što može biti i obična prehlada, a da s tom potvrdom ode u vrtić, pa da kasnije niko ne proverava vakcinalni status. Siguran sam da 99 odsto pedijatara širi tačne informacije, a znam za jednog ili dvoje antivakcinalista, i to iz medija, koji to ne čine - kaže Konstantinidis:

- Ne mogu isključivo pedijatri biti odgovorni što se opet pojavljuju morbile. Ako je neko pojedinačno kršio zakon, za to treba da odgovara. I ne može odgovornost počinjati od sredine. Mora da postoji saglasnost da se ide po vertikali, od ministarstva, preko inspekcija, do pedijatra i sudova. Da svi rade svoj posao i biće drugačije. Osuditi esnaf da je kriv za ovu situaciju je potpuno pogrešno i neće dovesti do rešenja problema.

Konstantinidis napominje da nije na udruženju da sprovodi zakonske mere, već da samo može da apeluje za povećanje obuhvata vakcinacijom, što uvek i radi:

- Preporuka je da to ne bude kampanja koja će trajati tri meseca, već da se stalno svi drže zakona i da se kažnjava onaj ko ne radi po zakonu. Mi smo već u problemu i treba da sada sva deca koja moraju da se vakcinišu MMR vakcinom to i urade, jer već desetak godina imamo smanjen obuhvat vakcinacije, pa oni koji su već i punoletni mogu da budu izvor zaraze i šire male boginje.