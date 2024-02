GRADONAČELNIK NOVOG SADA MILAN ĐURIĆ O PLANOVIMA I RAZVOJU: Nastavljamo da se borimo za svako radno mesto i investiciju

Veoma sam ponosan na sve što je urađeno prethodnih 11 godina i na sve što radimo, evo u 12. godini poverenja naših sugrađana.

Za nas potrebe naših sugrađana nisu slovo na papiru, već se borimo da gradimo i stvaramo, da ostvarujemo snove naših Novosađana. Pred nama su i ove godine, pored lepih želja i planova, postavljeni neki novi izazovi i očekivanja. Ponosni smo na sve pomake i dostignuća do sad, na male i velike promene na bolje koje su se desile u našem gradu, na sve što smo zajednički postigli. Vidim nas i dalje snažno ujedinjene i okrenute ka istom cilju, a to je razvoj i napredak našeg grada, povećanje kvaliteta života naših sugrađana u svim aspektima života - rekao je u razgovoru za „Dnevnik” gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

5,7 milijardi dinara od 2012. godine do danas investirali smo u radne zone

Naglašava da je stopa nezaposlenosti u Novom Sadu već ispod 6 procenata obzirom da se merenja odnose na teritoriju Vojvodine.

- Zaključno sa decembrom 2023. godine imamo prema zvaničnim podacima 177.255 zaposlenih, od čega je najveći deo zaposlen u privatnom sektoru, odnosno broj od čak 132.474 lica ili 74,7 odsto zaposlenih. Često slušamo netačne priče kako javni sektor vuče najveći broj zaposlenih, što apsolutno nije tačno, naprotiv. U odnosu na decembar 2022. godine imamo 3.864 lica više zaposlenih, dok u odnosu na decembar 2021. godine imamo čak 12.006 više zaposlenih - ističe Đurić i dodaje da je najviše ponosan na činjenicu da je za poslednjih 12 godina preko 46.500 više zaposlenih.

Gradska vlast nastavlja da se bori za svako novo radno mesto, za svaku investiciju, a cilj je, kaže gradonačelnik, da se u narednim godinama potpuno anulira stopa nezaposlenosti.

I u ovoj godini očekujem mnogo lepih vesti kada su u pitanju nove investicije i borim se za to svakodnevno

Govoreći o investicijama Đurić navodi da su samo u prethodnoj godini otvorene tri fabrike: Kontinental, Nidek i Šnajder elektrik. Sve su iz domena visoke tehnologije.

- Prethodnih godina u našem gradu dogodila se ekspanzija kada je u pitanju realizacija stranih direktnih i domaćih investicija. Sve su nam jednako važne, nema malih ili velikih. Borimo se za svaku. I u ovoj godini očekujem mnogo lepih vesti kada su u pitanju nove investicije i borim se za to svakodnevno. Zbog jedne od velikih investicija sam u prethopdnom periodu išao i u Kinu. Veliki giganti koji posluju u našem gradu stvaraju dodatno povoljan poslovni ambijent i privlače svoje kooperante da započnu poslovanje takođe u našem gradu. U narednim nedeljama nas očekuje otvaranje velikog kineskog giganta Lianbo u radnoj zoni Kać. U toku su pregovori sa još nekoliko velikih imena i za to se svakodnevno sa svojim saradnicima borim i lobiram, a u tome nam mnogo pomažu predsednik države Aleksandar Vučić i ministar i bivši gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Zahvaljujući njima se većina investicija u našoj zemlji i realizuje - ističe Đurić.

U prethodnoj godini otvorene su tri fabrike: Kontinental, Nidek i Šnajder elektrik. Sve su iz domena visoke tehnologije. Ovih dana stiže i kineski Lianbo

- U našim industrijskim zonama traži se kvadrat više. U ovom momentu nedostaje da više komunalno i saobraćajno razvijamo naše industrijske zone, koje i dalje imaju veliki potencijal i veliku potražnju. Velika sredstva izdvajamo za opremanje radnih zona. Počev od 2012. godine do danas investirali smo iz gradskog budžeta preko 5,7 milijardi dinara. I taj trend mora da se nastavi u godinama koje slede. Velike investicije zahtevaju i dobru razvijenost infrastrukture, kako komunalne, tako i saobraćajne. Pored ekonomske snage grada, dobrog geografskog položaja, dobrog privrednog ambijenta, veoma je važna i infrastrukturna razvijenost grada i lokaliteta na kojima se grade fabrike. Trenutno pokušavamo i sa državom da vidimo za neke nove lokalitete koji su u svojini Republike, a koji gradu u pogledu razvijenosti bi značile mnogo - naglašava Đurić.

Građani biraju lokacije za dečja igrališta - Za mene u ovoj godini nema lepšeg projekta od izgradnje 47 dečjih igrališta, za koji smo u budžetu obezbedili sredstva. Od decembra smo primili 252 pojedinačna predloga za lokacije za izgradnju dečjih igrališta. Trenutno vršimo analizu imovinsko pravnog statusa, kao i planskog, pa ćemo u odnosu na to, obezbediti da građani glasaju za one lokacije na kojima je moguće graditi bezbedno dečje igralište. Plan je da se 47 igrališta izgradi u 47 mesnih zajednica, ali pošto je iz svih mesnih zajednica stigli po više predloga, neka građani glasaju za lokaciju i tamo ćemo graditi. Očekujem da je moguće da do kraja leta završimo sa izgradnjom igrališta. Najveća ulaganja su trenutno u našu decu. Tako će i ostati i u budućnosti, u našu decu i za naše najstarije sugrađane. Ovih dana otvorićemo vrata vrtića u Miše Dimitrijevića, a nesmetano i u dinamici teku radovi na dogradnji vrtića u Kovilju i na Klisi, kao i izgradnji škole na Jugovićevu, „Miloš Crnjanski”, „Desanka Maksimović”, medicinske škole „7. juli”, ali i fiskulturne sale gimnazije „Laza Kostić” - kaže gradonačelnik.

Prvi čovek Novog Sada ističe značaj platforme TvojGrad .

-Od pre nekoliko godina uveli smo najinovativniju platformu putem koje na najtransparentniji način 365 dana u godini komuniciramo sa našim sugrađanima. Na taj način javno diskutujemo o svemu što će se naći u predlogu budžeta, o svim kapitalnim projektima, ali građani tokom čitave godine mogu da predlažu sve ono što vide kao potrebu da se realizuje u našem gradu. Trenutno je skoro 10. 000 Novosađana registrovano na platformi i aktivno komuicira sa gradom na sve teme koje sam prethodno rekao. Do sada imamo čak 639 dostavljena predloga od strane građana. Za projekte koje je grad predložio do sada je zabeleženo 558 glasova i 1.068 glsova za predlog za izgradnju 47 dečjih igrališta. Do sada nam je dostavljeno čak 252 predloga za lokacije u 47 mesnih zajednica za izgradnju 47 dečjih igrališta i veoma me raduje što je ovoliki odaziv za ovaj projekat koji sam lično predložio - rekao je Đurić.