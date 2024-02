U medijima se pre nekoliko dana pojavila vest da je nestručni lekar iz regiona ženi na operaciji odsekao obe dojke, zbog čega je morala da prođe šest ili sedam intervencija kako bi izgled vratila u prvobitno stanje.

Doktorka Brankica Tepavčević, specijalista plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije je govoreći o ovom i slučnim slučajevima rekla da prevaranata i u toj branši, kao i svim drugim ima oduvek.

- Šta možemo da uradimo? Pacijenti moraju na neki način da se informišu blagovremeno, kako ne bi upadali u ovakve zamke. Sto puta kažem narodnu kinesku poslovicu: Besplatan sir je samo u mišolovci. Uvek se zamislite kad je nešto toliko jeftino, da li je to u stvari taj kvalitet. U medicini nema mesta da koriste jeftine stvari, mi utičemo na zdravlje pacijenata. Estetika je jedan aspekt, to je samo ono što se vidi spolja. Doktori koji se bave estetikom, bave se i zdravljem pacijenta. I ono što unosimo u pacijenta treba da bude i kvalitetno - istakla je Tepavčević.

Kako je dodala i pacijente je neophodno edukovati.

- Oni gledaju da jeftinije prođu kod doktora, a na drugoj strani kupuju basnoslovno skupe stvari. Zar nije pametnije da uložite u kožu koju nosite, nego ono što držite u ruci - rekla je Tepavčević za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić i dodala:

Upravo iz tog razloga ljudi prolaze, ovako kako prolaze, odlaze kod nestručnih, nekih koji nisu čak lekari, a i odlaze kod doktora, koji su drugih specijalnosti, a bave sa estetikom, za koju nisu adekvatno obučeni. Prevaranata će biti uvek.

Kako je podvukla, na prvo mesto treba staviti zdravlje.

Ukazala je da se pojedine intervencije nude i ispod nabavne cene materjala koji se koristi, što takođe dovodi u pitanje kvalitet usluge.

- Pola posla je adekvatna postoperativna nega i postoperativna rehabilitacija. Kad pacijent to ne ispuštuje, dolazi do komplikacija. Nekad ni sam hirurg nije, da kažemo, kriv, ako je stručno odradio operaciju, koja se završila na operacionnom stolu, kvalitetno, ali u postoperativnom toku je došo do problema, isto imamo komplikacije. Ali to su neke stvari gde pola učestvuje pacijent, pola hirurg - objasnila je Tepavčević.

U tom kontekstu je, prema njenim rečima, potrebno obratiti pažnju kada se opredeliti za intervenciju u inostranstvu jer cena ne sme biti presudni kriterijum, već zdravlje.



