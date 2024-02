Milićević pozvao Srbe iz dijaspore u narodni pokret za Srbiju

Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević pozvao je danas u Hamburgu Srbe koji žive u Nemačkoj da podrže široki narodni pokret za odbranu nacionalnih i državnih interesa, kao i za ekonomski razvoj Srbije.

Ministar je govorio na skupu Svesrpskog kulturnog kluba „Hamburg“, koji predvode ugledni Srbi iz Hamburga Zoran Bilić i Pavle Anđelković. Prethodno je učestvovao na liturgiji u Hramu svetog Arhangela Mihaila u Hamburgu kojoj je prisustvovalo više stotina pravoslavnih vernika.

-Najvažnije je da ukek znamo da smo jedan narod, bez obzira na to gde živimo. Nacionalno jedinstvo je temelj naše snage. Srbija i Srbi su uvek kroz istoriju bili jaki samo onoliko koliko su jedinstveni. Nažalost, često su različiti neprijatelji i okupatori uspevali da nas zavade, podele i da tako lakše vladaju nad nama. Kako su to radili kroz istoriju, tako pokušavaju i danas. Zato je neophodno, da svi mi, gde god živeli i kakve god ideološke razlike imali, kao temeljnu vrednost jačamo narodno jedinstvo po pitanju ključnih državnih i nacionalnih interesa. Kao što znate, Srbija i Republika Srpska danas se nalaze pred teškim iskušenjima i velikim pritiscima moćnika – rekao je ministar Milićević. On je naglasio da naš stradalni narod na Kosovu i Metohiji, koji trpi teror ravan aparthejdu, nema drugih prijatelja i uzdanica sem svojih sunarodnika Srba ma gde oni živeli.

- Predsednik Republike Aleksandar Vučić je pokazao svu veličinu i snagu, iskazujući čvrstu nameru da Srbija ostane privržena dijalogu, kako ne bi bila unapred osuđena i napadnuta da odbija da učestvuje u traženju političkog rešenja za kosovsku krizu, istovremeno izražavajući čvrsto opredeljenje da zaštiti naš narod i naše nacionalne i državne interese. Ovo naravno nije, niti sme da bude, borba samo jednog jednog čoveka. Neophodno je stvoriti što širi politički i narodni front za odbranu Srbije, ali i za njen ubrzani razvoj i prosperitet. I kao što u tom frontu vidim sve nas koji živimo u Srbiji, verujem da je u njemu mesto i za sve vas, sve srpske patriote koji žive rasejani širom sveta – poručio je ministar Milićević. Naglasio je da su naša sloga i ljubav prema otadžbini najjače oružje uz pomoć koga možemo da izdržimo sve pritiske i pobedimo svakog ko želi slabu i razorenu Srbiju, ko želi da progna Srbe sa Kosmeta, ili da nestane Republika Srpska.

Ministar je pozvao uticajne Srbe iz dijaspore da u Nemačkoj šire istinu o našem narodu i našoj zemlji svakom svom nemačkom kolegi i prijatelju. Takođe je pozvao da investiraju u Srbiju, i naglasio da je Vlada Republike Srbije posvećena unapređenju saradnje s dijasporom i stvaranju povoljnog okvira za investicije.

-Država Srbija radi i u narednom periodu će sve raditi da što više vas iz rasejanja trajno ili povremeno vrati u otadžbinu, da je zajedno gradimo i razvijamo. Budimo ponosni na našu prošlost i gradimo zajedno svetlu budućnost za naše naraštaje – rekao je ministar i zahvalio Perku Matoviću iz Centra za nacionalnu politiku na organizaciji ovog skupa i pružanju prilike za okupljanje srpske zajednice.

