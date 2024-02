Beba od 13 meseci OBOLELA OD MALIH BOGINJA - Nije vakcinisana

Male boginje potvrđene su u Srbiji i kod bebe od 13 meseci.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Joavnović Batut", dete je iz Severnobanatskog okruga i nije vakcinisano.

Njoj su male boginje potvrđene juče.

U Srbiji su do sada male boginje registrovane kod 19 osoba, a zbog njih je u Beogradu prijavljena i epidemija.

Male boginje su potvrđene i u Novom Sadu i Staroj Pazovi. Pre nego što su one dijagnostikovane, suočili smo se sa velikim kašljom, odnosno pertusisom.

Morbile prenose direktnim kontaktom sa obolelom osobom - putem poljupca, rukovanja, putem vazduha respiratornim kapljicama koje emituje obolela osoba kao što su kašalj i kijanje, a retko indirektnim putem preko sveže kontaminiranih predmeta.

- Inkubacija, period od momenta ulaska virusa u organizam do manifestacije oboljenja, odnosno pojave tegoba kod malih boginja traje 7 do 18 dana. Nakon toga dolazi do pojave povišene telesne temperature, sekrecije iz nosa, kašlja i konjunktivitisa - vodnjikave, crvene oči, otečeni kapci. Nabrojani simptomi traju 2 do 4 dana, nakon čega dolazi do skoka telesne temperature, preko 40 stepeni i pojave makulopapulozne ospe prvo na licu, iza ušiju i na vratu, koja se zatim širi na trup i ekstremitete - objašnjavaju u Zavodu.

Obolela osoba je zarazna poslednjeg dana inkubacije, kada je još uvek bez tegoba, 4 dana pre izbijanja ospe i 4 dana nakon izbijanja ospe.

- Komplikacije su češće kod dece mlađe od 5 godina i odraslih osoba starijih od 20 godina. To su zapaljenje pluća (pneumonija), zapaljenje srednjeg uha, dijareja, zapaljenje mozga i gubitak vida. Zapaljenje pluća se javlja kod svake 20. obolele osobe i oko 60 odsto slučajeva smtnih ishoda nastaje upravo zbog ove komlikacije. Svaki hiljaditi bolesnik dobija zapaljenje mozga, dok na 1000 obolelih sa navedenom komlikacijom dolazi do smrtnog ishoda - kažu u Zavodu za Telegraf.rs.

Najefikasnija mera protiv malih boginja jeste vakcinacija MMR vakcinom.