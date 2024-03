Đukić Dejanović za Pink: Ako je potrebno preispitaćemo Pravilnik o ocenjivanju, i do sada je postojalo pravo i obaveza roditelja da ukazuju i na kvalitete i na eventualne greške u školi

Ministarka prosvete Slavića Đukić Dejanović izjavila je da će Pravilnik o ocenjivanju, koji predviđa veću kontrolu roditelja nad nastavnim programom, biti preispitan ukoliko postoji potreba za tim.

Ona je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink rekla da je njen utisak da smo i nakon donošenja pravilnika i početka primene pokazali karakterno svojstvo nas samih, a to je da se po svemu delimo i da ni o čemu nemamo jedinstveni stav.

- Četiri pravilnika smo doneli, i kada smo hteli da radimo na zbližavanju roditelja, učenika i nastavnika kako bi jedni drugima pomagali u radu, mi smo razmišljali da ono što je do sada bilo i pravo i obaveza roditelja da ukazuju i na kvalitete i na eventualne greške u školi, ni jedno od tih prava nije osporeno roditeljima. Ako veći broj roditelja uočava da jedan nastavnik jedna učiteljica možda na neki način ne poštuje pravila škole u smislu pravilnika koji su dati, oni se najpre u pisanoj formi obraćaju školi - rekla je Đukić Dejanović.

Ona je podsetila da je ovim pravilnikom predviđeno da više od polovine roditelja učenika jednog odeljenja, ukoliko smatraju da neki nastavnik ne radi dobro, mogu protiv njega da podnesu prijavu.

- U tom smilsu smo stavili taj član 5 koji je sporan i o kojem se mnogo priča i gde se zaključilo neosnovano da roditelji ocenjuju nastavnike. Oni su i do sada i od sada imali pravo i obavezu da sa svojom decom razgovaraju kako je u školi, šta nastavnik radi, na koji način organizuje testove, kako predaje - kaže ministarka i podseća da je obaveza svih nas da učestvujemo u poštovanju nekih pravila škole.

- Mi ćemo ovo naravno sve preispitati, pre svega vrlo retko se dogodi da 50 odsto roditelja se skupi i podnese prigovor - dodala je ona.

Marija Ranđelović, pedagog, rekla je za TV Pink da je ovo jedna od tema koja je izazvala više pompe i straha nego što treba.

- Negde ovaj član 5 koji je izazvao nelagodnost kod prosvetnih radnika u smislu kako su i mediji preneli da roditelji mogu da ocenjuju nastavnike je to što ih je zbunilo - kaže Ranđelović.

Ona je rekla da je danas zaista složeno biti prosvetni radnik, ali je i teško biti roditelj, teško je biti i dete.

- Prosvetni radnici imaju širok spektar obaveza, mngo toga se promenilo i na drugačiji način sarađuju roditelji i učenici i nastavnici i da je negde nastavnicima i potrebna pomoć - kaže pedagogica.

Ona dodaje da se nastavnici ne plaše ocenjivanja roditelja već se boje da li mogu snositi neke konsekvense u smislu kada to dođe do stručnog aktiva i dali to izaziva težu ili lakšu povredu radne obaveze.

- Niko ovde nije izgubio svoju ulogu, ni prosvetna inspekcija, ni direktor škole, ni aktiv - zaključuje Ranđelović.