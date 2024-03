Radimo, a onda se PRED VIKEND ILI ODMOR RAZBOLIMO - Evo zašto nam se ovo dešava i KAKO TO DA SPREČIMO

"Cele nedelje se osećam čudno, kako da kreće da me 'lomi', ali radim, sve izdržim dok je radna nedelja, a onda dođe vikend, taman mislim biće mi bolje, ali ja se razbolim! To mi se desilo više puta i pred odmor! Ne razumem kako se ne razbolim tokom radne nedelje, nego sve tako pred ili za vikend. Kada treba da uživam, ja ležim u krevetu!".

Koliko puta ste čuli ovako nešto ili se i vama desilo? Čini se da niste samo vi baksuz, i da ovo nije slučajnost. Pitali smo lekare i evo šta kažu.

- To što se prehladimo, razbolimo ili osećamo loše baš petkom ili pred odmor, rezultat je napornog tempa rada u toku nedelje, odnosno to što puno radimo svih tih radnih dana - kaže za "Blic" Biserka Obradović, doktorka.

Ona podseća da na svakih 3,5 sata rada trebalo bi da usledi odmor u trajanju 30 minuta.

- Poželjno je da 15 minuta traje aktivni odmor, pogotovo ako neko radi za računarom i puno sedi, a drugih 15 minuta je vreme predviđeno za obrok. Međutim, svesni smo svi da tu pauzu jednostavno preskačemo - kaže za "Blic" doktorka Obradović.

Ističe da ako te pauze ne pravimo, naša efikasnost na poslu se smanjuje za 50 odsto, pa sve do 90 odsto.

Onda dođe kraj radnog vremena...

Kako tako nastavljamo da radimo od ponedeljka do petka, umor se prolongira više, i postaje zamor i premor. Tada dolazi do pada imuniteta, a to sa sobom povlači javljanje raznih infekcija i bolesti.

Doktorka objašnjava da na prehlade koje nastaju sa krajem radne delje osim premora utiče i dolazak drugih prehlađenih zaposlenih na posao.

- Često se dešava da smo na poslu u kontaktu duže vreme sa ljudima koji bolesni dolaze na posao, a toga ima mnogo. Imate ljudi koji mogu lako da odu na bolovanje, ali opet postoji određeni broj ljudi koji će da kaže "ja moram da radim", i oni sa temperaturom odu na posao - govori za "Blic" doktorka.

Prema njenim rečima, na izmoren organizam višednevni kontakt sa već prehlađenim ljudima na poslu deluje negativno.

- Organizam se tada bori, imuni sistem se bori danima, i naravno dođe kraj nedelje kada virusi i bakterije nadjačaju naš imunitet, i dolazi do prehlade - kaže lekarka za "Blic".

Alergije dodatno slabe imunitet

Ona je pored prehlada upozorila na još jedan problem sa kojim se ove godine suočavamo. U pitanju su alergijske reakcije usled izuzetno visoke koncentracije polena u vazduhu.

- Ove godine se sve više ljudi javlja sa pojačanim alergijskim reakcijama. Obično na kvadratnom metru imamo najviše 10 zrna polena, a sada imamo preko 500 zrna polena. To je enormno velika količina, tako da i alergije otvaraju put za mnoge virusne i bakterijske infekcije - napominje Obradović za "Blic".

Doktorka apeluje na građane da ne misle da je dovoljno samo popiti lek i da će sve biti u redu, već da je neophodno odmoriti i napraviti pauzu.