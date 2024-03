PACIJENT IZ PROKUPLJA DOBIO MILIONSKU ODŠTETU: Došao zbog potkožne izrasline, ostao BEZ ŠAKE

Zbog potkožne izrasline koju mu je lekar uklonio bez provere nalaza, nakon čega su, usled komplikacija pacijentu kasnije odstranjeni prsti i cela desna šaka, pravosnažnom presudom Višeg suda, Opšta bolnica je u obavezi da mu isplati 3,4 miliona dinara odštete sa zateznom kamatom, kao i da se pacijentu do njegove 65. godine isplaćuje mesečna naknada od 22.497 dinara počev od 1. jula 2019, ali i da Bolnica za sudske troškove plati 607.704 dinara. Bolnici je račun u blokadi.

Pacijent G. Đ. koji se, kako piše u presudi Višeg suda u Prokuplju, početkom 2017. godine javio prokupačkoj Bolnici zbog potkožne izrasline, pregledan je i u njegov medicinski karton je upisana dijagnoza, a posle nekoliko dana ponovo se javlja na pregled, gde je konstatovano da je stanje bolje i da je kontrolu potrebno obaviti po potrebi.

Uradio operaciju bez ikakvih prethodnih analiza

Marta 2017. lekar je obavio drugu punkciju hidroma, nakon čega se pacijent ponovo javio sredinom oktobra iste godine, kada je lekar u ambulanti bez ikakvih laboratorijskih nalaza, ultra-zvuka ili snimaka obavio operativni zahvat radi uklanjanja hidroma. Pored toga, pacijent od lekara nije obavešten o davanju pristanka na predloženu intervenciju ni pismeno, ni usmeno, a nisu mu predočene ni moguće posledice i rizici intervencije - kaže se između ostalog u presudi Višeg suda.

Gangrena, pa ostaje bez šake

Istog dana nakon operativnog zahvata u Prokuplju dolazi do komplikacija i otoka na desnoj ruci pacijenta, zbog čega je kasnije prebačen na dalje lečenje na Institut za radiologiju UKC Niš, a zatim i u Urgentni centar Kliničkog centra Srbije i Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu u Beogradu, a nakon više operativnih zahvata zbog gangrene, otpušten je sa lečenja sa uklonjenim prstima desne šake i cele šake.

Sud je konstatovao da lekar prokupačke Bolnice nije postupio po odredbama Zakona o pravima pacijenta koji propisuje da zbog stručne greške zdravstvenog radnika pacijent ima pravo na naknadu štete.

U nalazu i mišljenju veštaka stoji da u postupanju UKC Niš i Kliničkog centra Srbije u Beogradu ne postoje bilo kakvi propusti, dok kod Opšte bolnice postoje propusti koji se ogledaju u nesačinjavanju operativne liste i nevršenju patohistološkog pregleda materijala - kaže se u presudi.

Veštačenjem je, nakon svih problema koje je imao pacijent G. Đ, utvrđen stepen invaliditeta 35 odsto, zbog čega je 2019. godine dobio invalidsku penziju od 16.314 dinara, a razliku do plate od 38.812 dinara koju je primao u firmi gde je bio zaposlen do medicinske intervencije, isplaćivaće mesečno prokupačka Bolnica do njegove 65. godine.

Tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv doktora

U prokupačkom Osnovnom tužilaštvu saznajemo da je protiv ortopeda prokupačke Bolnice advokat pacijenta G. Đ. 2018. godine podneo krivičnu prijavu koja je, nakon utvrđivanja svih okolnosti, 2020. godine odbačena.

Prijava se odnosila na delo protiv zdravlja ljudi.

Odšteta blokirala račun bolnice

Sada već bivša direktorka Snježana Arsić smatra da su ovom presudom na gubitku samo pacijenti, jer je blokadom računa otežan rad Bolnice.

- Nije u redu da račun Bolnice bude blokiran i država bi to nekako trebala da reši jer su pitanju životi pacijenata. Bolnica nije drvna, železna ili papirna industrija, mi moramo da funkcionišemo i da se brinemo o pacijentima koji su blokadom računa jedino ugroženi - prokomentarisala je sada već bivša direktorka.

Račun sa koga se isplaćuju plate zaposlenih ne može biti blokiran i oni će primati plate i dalje redovno, a prokupačka Bolnica nije jedina u Toplici sa blokiranim računom. Kako su ranije Južne vesti pisale, i račun Doma zdravlja u Žitorađi je, prema zvaničnim podacima NBS, u blokadi još od 28. februara 2019. godine i to za iznos nešto veći od 33, 5 miliona dinara.

