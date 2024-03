POKUŠAO DA SMUVA RUSKINJU, PA DOBIO KORPU! Srbin se požalio na društvenim mrežama - komentari su ga odmah 'OTREZNILI'

Da Srbi vole Ruse, nije tajna, kao ni da vole Ruskinje, ali sudeći po ispovestima na društvenim mrežama, nemaju nekih uspeha u igri zavođenja.

Na forumu Redit, jedan od Srba koji je zaljubljen u lepotu Ruskinja, upitao je ostale sunarodnike kako da upozna srodnu dušu iz Rusije koja boravi ovde, navodeći kako govori jezik, te i da sluša njihovu muziku.

"Gde izlaze Ruskinje?"

Ova njegova objava izazvala je veliku pažnju korisnika.

"Ćao. Nemam neko preterano iskustvo sa devojkama ali mislim da je najvažnije da postoje stalne teme za razgovor. Znam solidno ruski i mislim da bih imao teme za razgovor sa Ruskinjama jezik, muzika ruska koju slušam. Uglavnom da li znate gde izlaze Ruskinje i da li neko ima iskustva sa tim saveta itd?", napisao je.

Ovaj njegov status izazvao je dosta reakcija, ponajviše onih na njegov račun. Jedan se posebno izdvojio. "Brat hoće da se useli u stan koji Ruskinja plaća 1.000€ mesečno", napisao je jedan od korisnika Redita.

Nakon njega usledila su iskustva Srba koji su pokušali da ostvare neki kontakt sa devojkama iz Rusije. Jedan od njih se požalio da nije imao sreće, te je nakon detaljnog obrazloženja u kom klubu je bio i kako su ga odbile, odgovarao na pitanja sunarodnika.

Razrešenje zbog čega je došlo do odbijanja usledilo je nakon pitanja u kojem su ga pitali šta je rekao na ruskom da bi došlo do odbijanja...

Ubrzo je sve postalo "jasno".

"Jbg, iz nekog razloga "ты и я se** time" baš i ne prolazi", pomirljivo je napisao on, svestan šta je izrekao u trenutku kada je u krvi imao neku "kapljicu više", kako je naveo.

Oženio Ruskinju i kaže: Mani ih se, nije sve med i mleko

Na kraju se javio i mladić koji je u braku sa Ruskinjom sa svojom stranom priče, navodeći da nije baš sve "med i mleko".

"Prijatelju iz prve ruke ću ti reći - mani se Ruskinja, sa jednom sam već 3 godine, oženio je, i ubi me njihov "Ist slav" mentalitet da mi je jasno što im muškarci svi odreda onakvi alkosi i umiru u 60-toj. Ne kažem da mi je sve crno i loše naprotiv, ali mene lično ubi taj stav i mentalitet istoka. ... (...)... Npr odbija da prihvati i shvati neke naše običaje, slave npr, ili kako smo bliski otvoreni ono "serb thing" što bi rekli, neverovatna ljubomora nebitno što imam drugaricu već deceniju kako to ona i dalje može da mi šalje poruke da se vidimo sa njom na kafi, bilo kakvi familijarni odnosi ne postoje, mislim seti se uvek, donese brdo poklona kada ode nazad i vrati se, ali to je to. Ima još milion sitnih primera ali to je taj "east slav/commie" sindrom mentalitet njihov", napisao je on.

