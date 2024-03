Miljko Ristić je hirurg koji je pokušao da spasi život Zoranu Đinđiću. Kako kaže, takve stvari se nikada ne zaboravljaju.

- Prošlo je 20 godina, a kao da je prošlo pet minuta - rekao je Ristić gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

- Pozvali su me i rekli da hitno idem u Urgnetni centar. Rekli su mi da će mi sve biti jasno kada uđem. Bio sam u zelenoj uniformi, već je bila rapoređena vojna policija...nisu me zaustavljali. Postoji soba za prijem hitnih pacijenata, prepoznao sa Đinđića. To bledilo nikada neću zaboraviti. On je strahovito iskraskrvario, imao je veoma tešku povredu. Atentator je pogodio pravo u srce. Pogiođena je bila desna pretkomora, imao je rez od šest santimetara - rekao je Ristić.

Anesteziolog je plasirao vene za transfuziju. Pritisak je bio 20, 30...bila je neophodna hitna operacija. Trčali smo do sale, videli smo rez na srcu...Mislili smo da možemo da ga spasimo, da ušijemo...da će možda biti u komi, pa će se probuditi. Sredili smo sve za pet do 10 minuta i očekivali smo da će dobiti pritisak koji mu omogućava dalji život..Shvatili smo da gubi krv na nekom drugom mestu. Imao je ulaznu ranu sa desne i izlaznu sa leve strane. Atentator ga je pogodio sa desne strane. Pucano je sa visine i to ne male. Pitali smo se da li smo prevideli neki drugi metak. Iz tbuha je krv išla u mlazu. Ti meci koji se koriste za atentate imaju izuzetnu razornu moć, pa deluju i bočno. Jetra je bila rascepljena u 1000 komada.

