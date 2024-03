U sudaru automobila i motocikla na putu Mataruška Banja - Kraljevo, u subotu je poginu vozač dvotočkaša. Postavlja se pitanje kako smanjiti rizik od stradanja. Iako je sezona motocikala tek počela, već svedočimo tragičnim slučajevima.

Potrebno je povećati svest vozača da je potrebno da se pridržavaju svega onoga što je potrebno.

- Sezona praktično nije ni porestala jer su vremenski uslovi bili takvi da nije bilo snega praktično, pa se dosta voze motocikli. Saobraćaj je ogledalo društva, uvek kada pogledate kakav je saobraćaj u nekoj zemlji, shvatite i kakvi su ljudi- rekao je za Pink dr Vladimir Jevtić, predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista.

- Suština je u odgovornosti. U Beogradu se u proseku dnevno desi oko 100 nezgoda koje su prijavljene. Svi pođu od situacije 'neće meni da se dogodi'. Princip je vrlo jednostavan, kada se desi saobraćajna nezgoda, moramo da budemo svesni da se to često desi, jer ljudi misle da je na primer migavac mali prekršaj, a on je baš jednog motociklistu u Dimittrija Tucovića doveo do teških telesnih povreda - rekao je Jevtić.

- Taj migavac je na žalost napravio najviše nadgrobmnih spomenika u Srbiji - dodao je Jevtić, navodeći to kao mali prekršaj koji je mnoge koštao života.

- U našem poslu često kažu da su saobraćajne nezgode sudbina. Ništa nije sudbina. Ne možete kriviti sudbinu zbog nečega što je zakon propisao da se samo ponašamo onako kako treba - dodao je Jevtić.

On je istakao da je najveći broj odgovornosti kod nas u rukama.

Jevtić je takođe istakao da je zaštitna oprema neophodna, ali nije svemoguća.