DANAS OBLAČNO I TOPLIJE, ZA VIKEND NAM STIŽE SNEG: Narednih dana kiša i pljuskovi, a evo kada se očekuje prestanak padavina

U Srbiji će danas, prema prognozi RHMZ, biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, a slaba, kratkotrajna kiša očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima.

Duvaće slab promenljiv vetar. Jutarnja temperatura biće od nule do sedam stepeni, a najviša dnevna od 14 na jugoistoku, do 19 stepeni na zapadu Srbije.

U Beogradu će posle oblačnog jutra, tokom dana biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije.

Jutarnja temperatura biće od tri do sedam stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike mogu relativno povolјno uticati na hronične bolesnike. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim obolјenjima. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolјa i nesanica.

Prognoza za naredna tri dana

Subota

Naoblačenje sa severozapada, u drugom delu dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom. Na istoku Srbije umereno oblačno i suvo. Vetar slab do umeren, jugoistočni, krajem dana u Vojvodini u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 8 °C, a najviša od 15 do 19 °C.

Nedelja

U nedelju postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru u severnim, pre podne u zapadnim, a posle podne i u ostalim predelima naše zemlje. Na visokim planinama padaće slab sneg. Vetar slab do umeren severozapadni, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 2 do 7 °C, a najviša dnevna od 14 do 17 °C.

Ponedeljak

U ponedeljak promenljivo oblačno, u drugom delu dana ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren severozapadni, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 1 do 6 °C, a najviša od 14 do 18 °C.

U utorak promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim predelima pre podne ponegde sa kišom, a posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Zatim pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost i suvo.

