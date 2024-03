DA LI JE GREH IMATI INTIMNE ODNOSE TOKOM VASKRŠNJEG POSTA?! Sveštenici progovorili o ovoj DILEMI, pojedini kažu da se treba UZDRŽAVATI!

Postoje brojne dileme među ljudima oko pravila kojih se moramo pridržavati tokom posta, posebno tokom Vaskršnjeg, koji se smatra najstrožim!

Prema rečima sveštenika, post ne znači samo uzdržavanje od mrsne hrane, već pre svega od loših misli, želja i dela.

Naime, kako Vaskršnji post važi za najstroži, mnogi su u dilemi kada su u pitanju brojna rizorozna pravila, a jedno pitanje je najčešće - da li su dozvoljeni intimni odnosi? Iako mišljenje nije isto kod svih, jedan stav preovladava, a apostol Pavle je imao najprecizniji odgovor

Teolog Miloš Stojković objasnio je jednom prilikom da je važno da, pored posta hranom, postimo i delima, jer samo ako "postimo i delima post postaje onaj pravi i sveobuhvatni."

- Uzalud je da postimo hranom, a da, na primer, ne razgovaramo sa svojim bližnjima, rođacima, prijateljima, jer je i sam Bog koji se rađa, čije rođenje čekamo tokom posta, kazao da ko ne voli čoveka, ne može voleti ni Boga. Važno je da vernici znaju da nam je uzalud da postimo čitav post hranom, a ne mirimo se i ne menjamo sebe iznutra. S druge strane, post je ustanovljen da bi tokom trajanja istog mislili više na svoju dušu - naveo je Stojković.

Da li je greh imati intimne odnose sa partnernom?

- Dozvoljeno je tokom posta konzumirati alkohol. Niko nema pravo da ulazi u svetu tajnu braka, što znači da nemamo pravo da grehom smatramo telesne odnose bračnih drugova, jer su oni na dan venčanja postali jedna duša. Prema tome, to nije greh. Ono što možemo da kažemo jeste da se mogu suzdržavati od telesnih odnosa u postu, ali nikako se ne može smatrati grehom ako ipak ne mogu da se suzdrže.

Verski analitičar Draško Đenović tada je rekao da bi idealno bilo da se vernici tokom posta odreknu alkohola i cigareta.

- Seksualni odnosi nisu zabranjeni, pojedini kažu da se treba uzdržavati. Suština posta nije u suzdržavanju od hrane, kao što većina ljudi misli, nije post dijeta. Suština je da prosvetlimo naše misli. Ništa nećemo dobiti time ako samo promenimo ishranu, nije suština odreći se samo mesa već i nekih dela, recimo interneta, serija... Džabe vam post ako kod kuće bijete ženu i decu!

Pošto je reč o strasti koja takođe nije poželjna u dane određene za “pročišćenja od loših misli i dela”, sveštenici objašnjavaju da, prema svetim knjigama, intimni odnosi u postu nisu zabranjeni, ali ni poželjni.

Poručuju da je, ako supružnici ne mogu da izdrže, bolje da se jedno drugom podaju, nego da samo o tome misle. Sve što tada treba da urade je da se obrate svešteniku koji će, u slučaju “opravdanog” zahteva, dati blagoslov za upražnjavanje seksa i za vreme posta.

- Naravno da ljudi koji su u braku ne moraju da se uzdržavaju od seksa, jer je reč o potrebi koja vodi produžavanju roda ljudskog. Takođe, post ima dvojaku dimenziju - onu telesnu i onu duhovnu. To znači da, pored uzdržavanja od prejedanja i strasti, ljudi treba više da se okrenu molitvi. I da ne budu licemerni, odnosno da ne stavljaju okolini do znanja da poste. Treba da žive u granicama skromnosti, gde se podrazumeva i uzdržavanje od strasti, posebno za one koji nisu u braku - kažu sveštenici iz Republike Srpske.

I oni se, naime, slažu da seks bez ljubavi, preljuba, nastrane radnje, kao i samozadovoljavanje, zasigurno nisu bogougodna stvar, posebno ne u periodu velikih odricanja.

Međutim, u veče pred pričešće trebalo bi se uzdržavati od svakog jela i pića, ali i svih drugih telesnih zadovoljstava, a to vreme provesti u molitvi. Sve u svemu, makar na Veliki petak i Veliku subotu, sve do pričešća na liturgiji, vođenje ljubavi se ne preporučuje - naglašavaju oni.

U pravoslavlju postoji i “struja” koja smatra da je, ako bi se strogo držali pravila, tokom posta zabranjen seksualni odnos, čak i u braku. Međutim, vernica se ipak može obratiti svom svešteniku u parohiji i tražiti da je razreši tog dela posta, a on može to da uradi ako, na primer, postoji mogućnost da će muž da je ostavi zbog toga.

A o uzdržavanju od telesnih strasti za vreme posta govorio je i Sveti Jovan Zlatousti koji kaže:

“Ko svodi post samo na uzdržavanje od hrane, taj sramoti post. Nisu samo usta dužna da poste -ne, neka posti i oko, i uho, i ruke, i noge, i svo naše telo.”

Kad je reč o pravoslavnim sveštenicima, pod pretpostavkom da strogo poštuju pravila tokom posta, činjenica je da oni mogu da imaju intimne odnose jednom nedeljno, i to ponedeljkom!

Naime, sreda i petak su posni dani, a utorkom i četvrtkom su pripreme za post i tad nije dozvoljeno, dok je nedeljom liturgija, a subotom priprema za liturgiju. Ipak, u praksi se i sveštenici, što i sami potvrđuju, malo drugačije ponašaju.