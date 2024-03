Selaković na Dan osoba sa Daunovim sindromom: Za Srbiju bez barijera (FOTO)

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković i pomoćnik u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Biljana Barošević su, povodom obeležavanja Svetskog dana osoba sa Daunovim sindromom, obišli rekonstruisane prostorije Udruženja za pomoć MNRO "Suncokret" u Zrenjaninu, čiji su korisnici osobe sa Daunovim sindromom.

Selaković je prilikom obilaska rekonstruisanih prostorija udruženja "Suncokret", razgovarao sa članovima i roditeljima osoba koje su mentalno nedovoljno razvijene, kojima je potrebna pomoć i kojima je ovo Udruženje druga kuća, mesto gde provode svoje vreme, stvaraju i gde se osećaju kreativnim i korisnim.

- Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i u ovoj godini, imaće dva konkursa, preko kojih će ovakvim udruženjima, ali i savezima na pokrajinskom i republičkom nivou, učiniti dostupnim ukupno 450 miliona dinara. Dakle, kroz jedan konkurs to je 270, kroz drugi to je 180 miliona dinara - rekao je Selaković.

On je ukazao da je, samo kada je u pitanju Zrenjanin, za pomoć udruženjima i organizacijama, kakvih u tom gradu ima 11, izdvojeno u ovoj godini preko tri miliona dinara.

- I kada se to sabere sa 45 miliona i 660 hiljada dinara, baš onoliko koliko dajemo i za pomoć jednom preduzeću najvećem, možda i najvećem u Srbiji, to je preduzeće Stil DOO, kao preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, onda to čini sumu od blizu 49 miliona dinara - istakao je ministar.

Selaković je naglasio da će Ministarstvo nastaviti da pomaže i podržava rad, ne samo preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, već i udruženja koja okupljaju upravo osobe sa invaliditetom, osobe kojima je potrebna posebna pažnja, pomoć i nega.

- Svakako koristim ovu priliku i da najavim da ćemo raditi ozbiljno u narednom periodu na oživljavanju i snaženju socijalnog preduzetništva za koje smo i danas u razgovoru sa gradonačelnikom Zrenjanina gospodinom Simom Salapurom bili u prilici da konstatujemo da predstavlja jednu ozbiljnu i novu šansu, svakako i za osobe sa invaliditetom, kao posebno ranjivu grupu kojoj je potrebno učiniti čitavu sredinu boljom, humanijom, kao što mi kažemo u nazivu naše kampanje učiniti je bez barijera. Zato je Srbija bez barijera danas i ovde u Zrenjaninu i svakoga dana, svake godine trudićemo se da Srbiju bez barijera činimo što je moguće čvršćom, jačom, vidljivijom, da za one koji su osobe sa invaliditetom u Srbiji barijere ne postoje - naglasio je ministar.

Selaković i Barošević su sa gradonačelnikom Zrenjanina Simom Salapurom obišli i prodajnu izložbu rukotvorina u Gradskoj upravi, koju su povodom Svetskog dana osoba sa Daunovim sindromom organizovale osnovne i srednje škole "9. maj" iz Zrenjanina.