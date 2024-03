Da li su u celoj Srbiji AKTUELNA MEGA GIGA SELJAČKA VESELJA za 18. rođendan? Društvene mreže se usijale - Srbin dobio urnebesan odgovor

Raskošne proslave punoletstva, koje često prate velika veselja sa većim brojem zvanica, zasmetale su jednom Srbinu koji je svoj stav javno ispoljio, te je podstakao pravu raspravu koja je odjeknula na društvenim mrežama.

Pitanje koje je on postavio na forumu Redit, eskaliralo je i napravilo pravu malu raspravu u kojoj je veliki deo Srba bio sličnog mišljenja poput njega, dok je svega jedan manji deo bio stava - osamnaesti se slavi jednom. Povod za toliku zainteresovanost, sem same teme bio je narativ kojim je pisan tekst, koji je u samom startu naslovljen malo oštrije.

"Šta će slavlja po hotelima?"

- Da li su samo u Kragujevcu ili u celoj Srbiji aktuelna mega giga seljačka veselja za decu kada pune 18 godina? Dakle roditelji zakupe hotel ili svečane sale i pozovu 100-200 gostiju i bukvalno kao svadbu prave detetu za 18.rođendan. Šta koji ***** imamo mi deci da pravimo slavlja po hotelima? Da li je to aktuelno samo u Šumadiji ili se ova "zaraza/seljanija" proširila na celu Srbiju? - navodi se u objavi autora.

Iako su velike proslave punoletstva u modi već nekoliko decenija, većini je zasmetalo što se na veselja zove veliki broj ljudi, što za sobom povlači i velike troškove.

Punoletstva zamenila ispraćaje u vojsku

- Nema više ispraćaja u vojsku, možda se nikad neće oženiti/udati s obzirom na današnje prilike, pa eto ko neka kompenzacija za ono što im ćale lokao ko nezdrav pod šatorima i svečanim salama - napisao je jedan od reditora.

Sledeće iskustvo podelila je žena iz Srbije koja se dotakla teme iznajmljivanja limuzina za rođendane.

- Dakle, dokle je to otišlo, otišla u frizerski salon i kako naravno xy žena priča, čujem priču frizerke kako kaže: "Vozila sam se sa mužem i klincima limuzinom po gradu sat i po vremena", nadovezujem se i reko: "E pa videla sam neku belu kroz Kneza Miloša da prolazi, kaže ona jeste to je ta". E sada, naravno, moraš da je pitaš zašto si se vozila, kaže mi sledeće: "Bili smo na rođendanu kod drugarice od njenog sina i njen tata je zakupio limuzinu na 3h, pa pošto je njoj dosadilo da ne bi propale pare dao je njima da se voze". Ja zinula, u moje vreme pozoveš drugare gajbi, imaš sendviče one male i baba napravi tortu i vrh nam je, danas tata pukne 600 evra na limuzinu za dečiji rođendan i maloj dosadi posle sat vremena.

Roditelji dižu kredite i pozajmljuju novac

- Ne krivim dete, krivim roditelje koji na taj način lece svoje komplekse, misleći da će im deca biti srećnija i da im je to potrebno, a u stvari pozadina je da su oni paćenici koji bi da dokažu kako su oni uspeli i pokušavaju na, obično kič način, da to natuknu svima, a deca su im suštinski nesrećna, jer verujem da bi se lepše provela da je sa drugarima vilenela, ne mora kod kuće, bilo gde, jela sendviče i babinu tortu, ali jbg - napisala je ona.

U nameri da svom detetu naprave veselje, roditelji ponekad pozajmljuju novac ili dižu kredite, što je posebno zasmetalo jednom Srbinu koji odbio komšije za novčanu pozajmicu kada su ga zamolili za nju.

- Meni komšije koje nisu u idealnoj finansijskoj situaciji došli na vrata da me pitaju da im pozajmim 2.000 evra. Kad sam ih pitao koja je muka, kažu slavimo 18-ti rođendan sinu, treba banket da se pravi. Rekao sam im kratko i jasno da im za to ne pozajmljujem pare iz principa, mog naravno iako imam. Naljutiše se i odoše. Čujem posle od ostalih komšija da su podigli keš kredit na dve godine da ipak naprave banket. Neverovatno, nemam reći - naveo je on svoj primer.

Punoletstva se slave već decenijama

Da je ipak sve ovo "normalno", napisalo je nekoliko reditora navodeći kako su i sami imali veća veselja za punoletstvo.

- Ne znam gde si bio zadnjih 20 godina ali je normala da se zakupi restoran i pravi veselje za 18-ti rođendan - glasio je jedan od takvih komentara.

