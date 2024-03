Novosađanka zgrožena svadbom u Pirotu - jedan običaj joj je POSEBNO ZASMETAO

"S obzirom na to da sam inače iz Vojvodine, rođena u Novom Sadu, kod nas se nisu zadržali neki urnebesni običaji, ostala je samo kupovina mlade i dolazak po mladu, eventualno u nekim delovima Novog Sada gađanje jabuke", priča ona

Mlada Novosađanka bila je gost na jednoj svadbi u Pirotu, a za naš portal je ispričala koliko se šokirala na veselju zbog jednog "južnjačkog" običaja. Kako kaže, nikad u životu nije bila na goroj svadbi.

Svadba u Pirotu je bila totalni promašaj, kaže, a pritom, iznenadili su je i neki običaji koje je videla po prvi put.

"S obzirom na to da sam iz Vojvodine, iz Novog Sada, kod nas se nisu zadržali neki urnebesni običaji, ostala je samo kupovina mlade i dolazak po mladu, eventualno u nekim delovima Novog Sada gađanje jabuke, iako smo i to totalno izbacili", kaže ona.

I onda stiže ona na svadbu u Pirot...

"Prvo što je atmosfera bila totalno drugačija, kreće muzika, trubači... Tu nema ništa loše. Mesto mi je delovalo kao da nije za svadbu, nije bio šator, bila je sala, ali je bilo poplavljena, jer je pukao ventilator za penu. Niko to nije očistio, to me prvo iznerviralo. Niko nije mogao da se kreće, ni mlada i mladoženja nisu mogli da odigraju prvi ples", ispričala je ona.

Tada je primetila da među gostima kruži nekakva pogača.

"U jednom trenutku vidim da oni kruže sa nekom pogačom i da ljudi vade pare. Okrećem se oko sebe, ne kapiram šta se dešava i jedna drugarica, koja je iz tog kraja, mi kaže da je to kod njih običaj, da moraš da daš pare za mladu i mladoženju", navodi Novosađanka.

Prema njenim rečima, ljudi su stavljali po 1.000, 2.000 dinara, oni bliskiji, ostali su stavljali po 500 dinara najmanje, po osobi.

"Ja kažem "pa to je krađa", ja sam već došla na svadbu, donela sam vam pare koje sam vam namenila, zašto mi opet tražite".

"Koliko oni tu mogu da zarade? To mi je bilo malo šokantno, jer nikad do sada nisam videla da neko koristi pogaču da izmami pare od ljudi.

