U SRBIJI REGISTROVANO 6.324 SLUČAJA OBOLJANJA SLIČNIH GRIPU! Oglasio se Batut: U 3 okruga najviše OBOLELIH! Ovo su simptomi

U Srbiji je u periodu od 11. do 17. marta prijavljeno 6.324 slučaja oboljenja sličnih gripu, pokazali su novi podaci Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

U poređenju sa prethodnom nedeljom beleži se pad broja obolelih za približno devet odsto.

Prema najnovijem izveštaju "Batuta" objavljenom 22. marta u ovoj izveštajnoj nedelji registruje se nizak intenzitet aktivnosti virusa gripa i regionalna geografska rasprostranjenost.

- Na osnovu podataka iz sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama prijavljena su 14.522 obolela, što je nešto više, 8,3 odsto, u poređenju sa prethodnom nedeljom - saopštio je Batut i dodao:

- Najviše stope incidencije oboljenja sličnih gripu registrovane su u Pirotskom, Šumadijskom i Zlatiborskom okrugu, dok se najviše uzrasno-specifične stope beleže u uzrasnim grupama do četiri godine i od pet do 14 godina. U sezoni nadzora nad gripom 2023/2024. do sada, u Srbiji su potvrđeni tipovi virusa gripa: A(H1)pdm09, A(H3) i B sa dominacijom podtipa virusa gripa A(H3).

Grip Kašalj Temperatura Bol u mišićima Groznica - česta, obično iznenadna Kašalj - uobičajeno, može biti suv do sluzav Bol u mišićima - uobičajena, često ozbiljna Umor - težak, može trajati 2-3 sedmice Kijanje - retko Upaljeno grlo - ponekad Glavobolja - uobičajena, može da bude ozbiljna Kratak dah - retko, češće sa komplikacijama Gubitak ukusa ili mirisa - retko Stomačne tegobe - retko, ali češće kod dece Trajanje obično 1-2 sedmice

- Virus gripа је оd pоčеtка sеzоnе nаdzоrа nаd gripоm 2023/2024. pоtvrđеn nа tеritоriјi svih окrugа u Rеpublici Srbiјi.

