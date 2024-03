'SUMNJAM DA JE DANKA ILI OTETA ILI PRODANA' Oglasio se Toma Fila povodom nestanka devojčice iz Bora!

Poznati advokat Toma Fila navodi da trenutno isključuje mogućnost najgoreg ishoda u vezi misterioznog nestanka malene Danke Ilić (2) iz Bora, jer bi je do sada pronašli.

On se dotakao mogućeg ishoda ovog slučaja i izrazio sumnju u mogućnost dva scenarija.

- Treba proveriti roditelje, jer je nemoguće da dete od dve godine jednostavno nestane. Sumnjam da je Danka ili oteta ili prodana. Odmah sam postavio sebi pitanje kako je uopšte dete od dve godine tako brzo moglo da nestane. Čudno je to, ona je jako mala. Istraga mora temeljno da se uradi, sve mora da se prečešlja i proveri, mnogo je nelogičnosti u svemu tome - rekao je Fila.

Kako kaže, to što je otac kasno saznao za nestanak deteta, ne mora nužno da znači da je umešan u otmicu, već da je jednostavno "loš roditelj":

- Nadležne službe rade svoj posao. Čuo sam da se navodi da je majka pala na poligrafu i to može da bude trag da se radi o otmici, odnosno prodaji deteta. To je malo mesto, dosta policije je tamo. Da se nešto desilo sa devojčicom, do sada bi je pronašli...

Drugi pravac istrage

Dvogodišnja Danka, podsetimo, nestala je juče oko 13.45 u naselju Banjsko polje, nakon čega je po prvi put je aktiviran sistem "Pronađi me".

Potraga za njom je obustavljena, jer je MUP saopštio "da se ne nalazi na području gde je poslednji put viđena". Istraga je u ovom trenutku, dodaje se, usmerena u drugom pravcu.