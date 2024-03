RECITE MI JE L' TO IZVODLJIVO? Haos dve nedelje svadbe: Svatovi potvrdili dolazak, ali imaju USLOV

Veliki vaskšnji post počeo je 18. marta i traje do Vaskrsa koji ove godine pada 5. maja.

S obzirom na to da sezona svadbi počinje već od aprila neki mladenci su već za naredni mesec zakazali veselje, ali neki od njih nisu imali u vidu da neki gosti poste. Takođe, treba napomenuti da se za vreme posta ne venčava u crkvi.

Na društvenoj mreži X pojavila se objava u kojoj se polemiše upravo o tome.

- Drugarica zakazala svadbu za 5.4 i dobar deo gostiju joj sad javlja da posti pa traže posni meni. Recite vi meni je li izvodljivo to na svadbi? Podeliti goste na one koje poste i ostale? Je li ima neko iskustva sa tako velikim proslava i posnim menijem? - navodi se u objavi ispod koje su se nizali komentari.

- Pazi sa jedne strane ako praviš svadnu za vreme posta i znaš ljude koje zoveš onda i njih ugostiš, imaš posni meni. A sa druge strane većim grehom se smatra gordost da postiš i da uvrediš domaćina da nema čime da te posluži nego da mrsiš taj dan - piše u prvom komentaru, dok je autor dodao:

- Dogovorila je posni meni, samo da prijavi broj. Sada zove sve redom i pravi spisak ko posti.

Mnogi od njih su napisali da je ovako nešto izvodljivo.

- Obično nema svadbi za vreme posta, a ko posti ne mora da dođe i onda nema ljutnje ni sa jedne ni sa druge strane - glasi jedan od komentara, dok u narednom stoji:

- Svadbe ne bi trebalo da se zakazuju za vreme velikih postova, ali kad je već tako može se podeliti. Sestra je pravila proslavu 18. rođendana sinu u toku božićnjeg posta i najavila organizatoru da ima nas koji postimo i ljudi su spremili posni jelovnik. Nikakav problem.

Sudeći po reakciji neki smatraju da je ovo bezobrazluk.

- Koji je to bezobrazluk. Gosti traže posni meni... Ne moraju da jedu. Naravno da može sve, ali će i cena biti zanimljiva, a i restoran će tražiti +- pet odsto broj jednih i drugih da bi znali koliko hrane da spreme što znači da će morati svaku zvanicu da zove i pita šta će da jede.

Autor objave je napisao i da gosti nisu napisali da neće doći, već su samo tražili posni meni. Ipak tu nastaje problem i zbog torte.

- Izvodljivo je. Ništa neuobičajeno, česta pojava. Sve se da ugoditi. I nema tu razlike u ceni. I ako ima, to je nešto sitno. Ispoštuje goste i to je to.

Na kraju objave stoji i da je buduća mlada rešila problem, ali da pravi spisak gostiju koji poste jer je restoranu potreban tačan broj.

