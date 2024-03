OGLASIO SE DEKA NESTALE DANKE: Otkrio kakve informacije ima o SLUČAJU i da li se čuo sa SINOM I SNAJOM!

"Od kada su sin i snaja juče otišli u policiju da daju izjavu nisam se ni video ni čuo sa snajom i sinom. Nisam se čuo ni sa prijateljima od kada je Danka nestala", kaže Milan Ilić deka nestale Danke Ilić!

Novinari su razgovarali danas sa dekom nestale Danke Ilić (2), 48 sati od kada je devojčica nestala. Kako kaže, i dalje nema nikakvih novih informacija o nestanku unuke.

- Čekam - kratko je rekao.

Na pitanje novinara da li ima nade da će sve biti dobro, da će naći Danku, kaže: "Da, imam, čekam informacije od policije. Snaja i moj sin otišli su na informativni razgovor tamo. Ja ne mogu se čujem sa njima, ni sa jednim, ni sa drugim. Nisam ih video kada su završili informativni razgovor juče. Nisam se čuo ni sa prijateljima, ni sa kim od kada je Danka nestala, zbog istrage, dok se ona ne završi - kaže deka nestale Danke Ilić.

On se osvrnuo i na bagere koji su čistili imanje.

- To nije moje, to je od mojih prijatelja, od snajkinih roditelja - kazao je on.