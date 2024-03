STIŽE NOVO POVEĆANJE PENZIJA! Ministar Mali saopštio sve detalje - evo kada stiže dodatni novac

Penzioneri u Srbiji mogu da se raduju jer im sledi nova povišica na penzionom čeku i to, kao je najavio minsitar finansija Siniša Mali, mogu očekivati već u periodu između avgusta i oktobra.

- U poslednje dve godine penzije su povećene 56 procenata. Očekuje da se novo povećanje može planirati u periodu od avgusta do oktobra u zavisnosti od rezultata koji se postignu ako se stvori višak koji se može vratiti građanima - navjavio je Mali.

On je istakao da je delegacija MMF potvrdila da je svaki makroekonomski pokazatelji Srbije dobar i naglasio da inflacija pada i da se majska može očekivati u rasponu tri, plus-minus 1,5 procenat.

Kao veoma važno je istakao to što inflacija pada, i rekao da će ona u maju iznositi iznositi tri, plus-minus 1,5 procenat. Naveo je da i da sa MMF dogovorena promena obračuna gasa za privredu od maja.

Mali je naglasio da je privredni rast prošle godine bio je 2,5 odsto BDP, dok je javni javni dug iznosio 48,2 procenta, daleko ispod nivoa Mastrihta.

Ministar finansija u tehničkoj vladi je podsetio da je stopa nezaposlenosti 9,1 odsto, kao i da je prosečna zarada 818 evra koja bi do kraja ove godine treba da dostigne 920, u 2025. do 1.000 evra, a do 2027. 1.400 evra, a penzije do 650 evra.

Naglasio je da je izložba Ekspo 2027. najveća razvojna šansa Srbije gde se očekuje tri miliona posetilaca.

- Trenutno se gradi devet auto-puteva i brzih saobraćajnica što su novi izvori rasta, budući da posle puteva dolaze nove fabrike - naveo je Mali.

On je izrazio očekivanja da će BDP za tri godine dostići 100 milijardi evra.

- Do 2027. godine bruto domaći proizvod dostići će 100 milijardi evra, što će biti mnogo drugačija Srbija nego ona iz 2012. kada je bio 33 milijarde - zaključio je Mali.

Ivan Nikolić, ekonomista i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije ističe da je eventualno takva odluka u ovom trenutku zamišljena pre svega na osnovu kretanja tekuće privredne aktivnosti.

- U prva dva meseca pve godine smo zabeležili značajno ubrzanje privrednog rasta koji je bio dvostruko brži od planiranih 3,5 odsto za ovu godinu, pa se tu stvorio prostor za porast penzija. Ukoliko se takav trend rasta BDP nastavi u nastavku godine i ukoliko rezultati budu tako dobri, pod tim pretpostavkama povećanje penzija je realno očekivati. Ovo jeste vrlo pozitivno iznenađenje s obzirom na izazove sa kojima se suočavamo i pogotovo ako znamo kakvo je stanje u okruženju i u Evropi - kaže Nikolić.

Ljubodrag Savić, profesor ma Ekonomskom fakultetu u Beogradu ističe da je dobro što su ekonomski pokazatelji dobri, ali da penzionere novo povećanje neće mnogo utešiti zbog toga što je povećanje cena hrane najveće. - Pitanje je da li u uslovima inflacije i plate i penzije gube trku sa cenama. Mora se upoređivati potrošačka korpa i kolika je penzija. Minimalna potrošačka korpa zaostaje za minimalnom zaradom, a kod penzija je to još izraženije. Poenta je da će opšti rast cena biti umeren, ali za penzionere je jako važno da se meri kretanje povećanja penzija i kretanje potrošačkih cena, a posebno hrane, jer oni najveći procenat penzija potroše na hranu. infostan i struju - kaže Savić.

Predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić kaže da su penzioneri zadovoljni odnosom države prema njiam u poslednje dve godine.

- Najave da penzioneri mogu očekivati povećanje penzija ovo godine su za nas veoma pozitivne i mi ćemo to podržati. Uprkos geopolitičkim okolnostima koje ne idu na ruku zadovoljni smo što je naša ekonomija stabilna, jer od toga zavisi i status penziono-invalidskog osiguranja - keže Savić.

